¡Parece gangrena!: Se burlan de los pies de Kim Kardashian

19/04/2018 - 12:00:05

Kim Kardashian presumió sus vacaciones en las Islas Turcos y Caicos, pero como es costumbre se vio envuelta en la polémica.



Todo comenzó porque la socialité dejó ver sus pies en una de sus clásicas fotos que comparte en bikini y para algunos de sus seguidores lucía raros, algunos incluso dijeron que parecía tener gangrena en el dedo meñique del pie.



Y es que cuando le hicieron un acercamiento a una de las imágenes luce extrañamente amarillo. Por eso las críticas giraban en torno que lucía repugnante.



Los ‘trolls’ de Internet encontraron pista libre para burlarse de la empresaria de 37 años, asegurando que con tanto dinero en su cuenta bancaria, no puede pagarse un buen pedicure. Otros se refirieron a su dedo pequeño como maíz palomero.



Kim zanjó todas las dudas con una foto en la que lucía sus pies perfectamente lisos con un pedicure perfecto y todo lo que originó las burlas fue que se había pintando las uñas de color amarillo.



Shout out to my trainer @fitgurlmel who really changed my body. When I wasn’t happy with what I saw back in the mirror I spent a whole year training so hard 5 or 6 days a week putting in a lot of work and changed the way that I eat and there’s such a noticeable difference. I am firm and less cellulite and so much more confident. SO THANK YOU for waking up at 5am to do crazy body building workouts & sprints that I hate 😜& putting me on to this lifestyle Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 14 Abr, 2018 a las 10:40 PDT





A pesar de eso las burlas continuaron.



