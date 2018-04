Romero afirma que cocaleros de La Asunta se comprometieron a no interferir la erradicación de coca

19/04/2018 - 11:50:59

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó el jueves que los productores de coca de La Asunta se comprometieron a no interferir la erradicación de la hoja sagrada en esa zona, luego de un diálogo que fue mediado por la Defensoría del Pueblo de La Paz.



"Afortunadamente con la medición de la Defensoría del Pueblo de La Paz, que quiero valorar, se ha llegado a un acuerdo, se han comprometido a que no van a interferir las tareas de erradicación de la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) y que a su vez retiran sus movilizaciones", dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.



Romero aseguró que se respetarán las áreas tradicionales de cultivos de coca, debidamente registradas, pero dijo que se trabajará en la erradicación en lugares no autorizados, tomando en cuenta que se identificaron 1.500 hectáreas de cultivo ilegal en esa zona.



"Quiero decirles que nuestra decisión como Estado es absolutamente categórica, en sentido de continuar con la intervención con una estrategia de lucha contra el narcotráfico que ha merecido el reconocimiento internacional y que no va cesar de nuestra parte, de esa lucha tiene una parte la erradicación de cultivos ilegales de coca", apuntó.



La autoridad aseveró que las tareas de erradicación en La Asunta no tienen un interés político contra los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), a pesar de que en esa región un grupo de personas defendían los cultivos ilegales y se enfrentaron con los efectivos de la FTC.



"También sabemos que mucha gente ha sido trasladada de otro lugar, que no son realmente lugareños", agregó.