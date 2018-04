Diputados del MAS descartan persecución política contra Leyes por caso mochilas chinas



La Paz, (ABI).- Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañiquez y David Ramos, descartaron el jueves, por separado, que se realice una persecución política contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por la denuncia sobre la compra irregular de mochilas chinas, con supuesto sobreprecio.



"Nosotros queremos descartar que no hay ninguna persecución política es una falsedad total, hoy el cuerpo del delito está presente, las mochilas ahí están, las pruebas que le dan responsabilidad, descartamos que es un perseguido político", dijo Ramos a los periodistas.



Ayer, miércoles, Leyes se declaró perseguido político por ese caso, que demuestra que el municipio de Cercado desembolsó 12 millones de dólares por la compra de 92.000 mochilas, pero a China solo se le pagó 2 millones y tendría un sobreprecio de 10 millones de dólares.



Ramos dijo que Leyes no debe realizar un "show político" y debe rendir cuentas ante la justicia boliviana, porque no se puede tapar esos actos de corrupción que fueron identificados y denunciados.



"Debe ser investigada por las autoridades competentes y verán el grado de la inocencia de esta denuncia y si establece responsabilidad tiene que ser sancionado por la ley", apuntó.



Por su parte, Yaniquez pidió al alcalde de Cercado que diferencie el término de perseguido político con "delincuente común", tomando en cuenta que hay pruebas e indicios en su contra.



"Yo creo que lo correcto debe ser que el alcalde Leyes debe defenderse en ese plano también con pruebas con estos elementos de convicción y no solamente salir y decir que es un perseguido político lo cual la población no le va creer de ninguna manera porque nada tiene que ver este tema político con los ilícitos comunes que se comete", señaló.