Google crea microscopio para detectar el cáncer en tiempo real



19/04/2018 - 10:51:59

La Tercera.- Google trabaja en un nuevo prototipo de microscopio con tecnología de Realidad Aumentada que podría ayudar a diagnosticar el cáncer en personas. Cuando se realizan exámenes para detectar la enfermedad pasan varias semanas, tiempo que puede ser vital para el paciente y para que el posible cáncer no se extienda aún más.



Un ejercicio imprescindible, pero cuyo tiempo puede reducirse gracias a herramientas como este nuevo microscopio.



Los datos que recoge el microscopio son transferidos a una computadora que informa acerca del estado de cada célula, asegurando o no si es cáncer.



De hecho, este nuevo microscopio no solo agilizaría la detección de tejido canceroso, hasta ahora se ha probado para detectar determinados tipos de cánceres, como el de próstata y el de mama.



Los desarrolladores de esta nueva tecnología aseguran además que servirá para detectar infecciones agresivas como la tuberculosis y la malaria.