Ordenan revisión de motores tras explosión en avión de EEUU



19/04/2018 - 10:36:45

VOA.- Las autoridades de aeronáutica de Estados Unidos ordenarán inspecciones a las aspas de los motores como el que estuvo involucrado en un desperfecto que provocó la muerte de una pasajera de un avión que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia.



El vuelo del Boeing 737 de Nueva York a Dallas transportaba a 149 personas y aterrizó de emergencia en Filadelfia el martes.



La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que emitirá una directriz en las próximas dos semanas para solicitar inspecciones ultrasónicas a los motores CFM56-7B tras haber realizado cierto número de despegues.



La decisión de la FAA se produce casi un año después de que una fábrica de motores recomendó que las aerolíneas que utilizaran ciertos motores CFM56 realizaran inspecciones ultrasónicas para detectar fisuras.



Los investigadores federales dijeron que los hallazgos iniciales muestran que el incidente del martes fue ocasionado por un aspa que se rompió y provocó que fragmentos metálicos impactaran al avión de Southwest Airlines y que una mujer estuviera a punto de ser expulsada por una ventanilla rota de la aeronave. La mujer murió posteriormente.



La fatiga del metal _fisuras microscópicas que pueden astillarse y abrirse bajo el tipo de estrés ejercido sobre los aviones y sus motores_ también fue culpada por una falla en 2016 en el motor de un avión de la aerolínea Southwest en Florida.

El motor de un Boeing 737 de Southwest explotó en pleno vuelo y obligó a un aterrizaje de emergencia en Filadelfia.

Ese incidente provocó que la fabricante CFM International, una empresa conjunta de General Electric Co. y de la compañía francesa Safran SA, emitiera una recomendación en junio pasado de que las aerolíneas deberían realizar inspecciones en los motores de muchos de sus aviones Boeing 737.



El mes pasado, los reguladores europeos solicitaron a las aerolíneas con vuelos hacia Europa llevar a cabo la inspección; sin embargo, la FAA no las había requerido pese a que propuso una orden similar en agosto del año pasado.



Los investigadores señalaron que un aspa se soltó mientras el vuelo 1380 de Southwest Airlines volaba a 800 kilómetros por hora (500 millas por hora) sobre el estado de Pensilvania el martes, provocando una serie de eventos catastróficos que ocasionaron la muerte de una mujer y pusieron fin a una racha de ocho años consecutivos sin un accidente fatal que involucrara a una aerolínea estadounidense.



“Las fallas en los motores como ésta no deben ocurrir”, dijo el miércoles Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.