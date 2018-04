Tres mitos que la serie de Netflix sobre Luis Miguel podría resolver



19/04/2018 - 09:39:51

El Comercio.- Si algo ha caracterizado la carrera de Luis Miguel más allá de su talento vocal, ese algo es el hermetismo con el que ha manejado varios aspectos de su vida personal. Es por ello que la serie que este domingo estrenará Netflix genera mucha expectativa entre sus fans y plantea muchas preguntas: si el cantante se animó por primera vez a contar su historia, ¿responderá también las más controvertidas de las incógnitas que lo persiguen?



Luis Miguel, quien cumple 48 años este jueves, acumula una carrera de casi cuatro décadas en las que siempre ha estado en la mira del público, pero poco se conoce de su vida fuera de los escenarios.



Mientras su fama crecía, ocultaba tragedias personales y respondía con silencio a cientos de rumores. Estos son tres de los misterios que hasta ahora Luis Miguel no ha aclarado y que muchos esperamos ver retratados en la serie de Netflix.



1. La desaparición de su madre.

¿Qué pasó con Marcela Basteri? Esa es la pregunta que muchos periodistas han intentado responder en estos años. La madre de Luis Miguel fue vista por última vez en el año 1986 y, desde entonces, se ha dicho de todo para explicar su desaparición.



Una de las teorías más manoseadas por los medios es que la asegura que la mujer tenía problemas mentales y, a causa de ellos, fue internada en un hospital psiquiátrico hasta la fecha. En 2012, el músico argentino Walter Ríos, ex miembro de la banda de Luis Miguel, ratificó esta versión asegurando que él vio a Basteri en un centro médico en Italia.



Otra teoría vincula a la mujer a la mafia italiana. En algún momento se dijo que había sido capturada por esta. Luego, en 2004, surgió una versión que señalaba que Marcela habría perdido la vida durante un tiroteo en una fiesta organizada en Chihuaha, México.



2. Luis Rey, ¿era el verdadero padre del cantante?



Un personaje vital en la vida de Luis Miguel es Luisito Rey, su padre y su manager por muchos años. Es por demás conocida la historia de las presiones que ejercía el artista español sobre el pequeño Luis Miguel, a quien sometía a extenuantes jornadas laborales y de cuyo dinero se beneficiaba.



Al cumplir la mayoría de edad, el "Sol de México", cansado de maltratos, despidió a su padre, pero el distanciamiento no fue solo profesional: también lo alejó para siempre de su vida.



En 1992, Luisisto Rey murió y Luis Miguel no asistió al entierro.



En 2009, un puertorriqueño llamado José Juan Arias aseguró ser el verdadero padre biológico del ídolo. Según el relato de este hombre, él tuvo un encuentro casual con Marcela Basteri, quien le ocultó por mucho tiempo que había quedado embarazada.



Al querer reclamar la paternidad, Arias se encontró con muchos obstáculos, pero, según su testimonio, Luis Miguel sabía la verdad desde que era un adolescente.



"Él buscaba a su padre por lo menos desde que tenía 15 años, porque sabía que no era Luisito Rey. Por eso le dan seguimiento a mis reclamos de paternidad y no le ponen un alto. Por eso Luis Miguel se me presentó disfrazado en San Juan cuando le dicen que yo lo estaba llamando", contó Arias.



3. Sus innumerables amores.



La vida romántica de Luis Miguel también ha estado envuelta en el velo de la discreción. Pero son dos mujeres las que han protagonizado los pasajes más controversiales.



Una de ellas es Stephanie Salas, con quien tuvo una hija que no reconoció hasta el 2007: Michelle Salas. La actriz, que estuvo vinculada a Luis Miguel en su juventud, aseguró que estaba dispuesta a colaborar con Netflix para relatar la verdad de su historia con el astro, pero el diario mexicano "Reforma" ha revelado que Salas será nombrada una sola vez en la serie: cuando anuncia su embarazo.



Otra mujer importante en la vida de Luis Miguel es Aracely Arámbula, la madre de los dos únicos hijos del cantante y de quien se distanció tras cuatro años de relación.



En los últimos años, la actriz se ha hecho cargo sola de los niños y ha calificado a Luis Miguel de ser un "padre ausente". Pese a la importancia del vínculo de ambos, Arámbula no ha participado de la elaboración de la biopic del cantante, aunque exigió respeto en lo que se vaya a decir de ella y su familia.



"(Espero) Que la traten con mucho respeto, con mucho cariño porque es algo muy bonito, sobre todo la situación de mis hijos, es un momento lindo, lo demás de su carrera es diferente. En lo personal, yo creo que es de las cosas más bonitas tener dos hijos (Miguel y Daniel) maravillosos al igual que yo", declaró, según citó "Reforma".



Aunque el público espera ver desarrolladas ambas historias de amor, la prensa mexicana asegura que la gran estrella de la historia será Issabela Camil, actriz que mantuvo un romance con el divo durante siete años.



Camil confirmó que colaboró con Netflix para la creación de su personaje, pero Camila Sodi, la actriz que la interpretaría en la serie, se ha negado a confirmar si efectivamente es a ella a quien encarna.



BONUS:

Otro tema que se podría abordar en la historia de Netflix es la relación de Luis Miguel con sus hermanos Alex y Sergio. Aunque el primero es más cercano al cantante y los medios, del segundo poco se sabe y se dice que vive de manera muy precaria en los Estados Unidos.



También se ha especulado mucho en los últimos años sobre la salud del mexicano, quien ha cancelado con cada vez más frecuencia sus presentaciones en vivo y hasta habría recurrido a dobles para poder cumplir con algunos shows.



¿Se hablará claro de estos temas en la serie de Luis Miguel para Netflix? Habrá que esperar hasta el domingo para saber la respuesta.