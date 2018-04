Netflix anuncia la tercera temporada de La casa de papel



19/04/2018 - 09:19:03

La casa de papel superó todas las expectativas. Ganó gran popularidad convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más vista en toda la historia de Netflix.



Cuando La casa de papel llegó a su fin millones de seguidores pedían una nueva temporada, aunque otro grupo consideraba que la historia acabó bien y no ameritaba una más, sin embargo, para Netflix y los productores de la ficción todavía hay tramas por resolver.



Fue de esta manera que los actores Alba Flores (intérprete de Nairobi), Álvaro Morte (intérprete del Profesor), Miguel Herrán (intérprete de Río) y Jaime Menéndez (intérpretede Denver) causaron furor en las redes sociales anunciando la tercera temporada de La casa de papel.



"Sabemos que están esperando lo mismo que nosotros", inició diciendo Flores. "Queremos saber si a alguien le apetece unirse a la resistencia", dijo el actor de Denver.



"Todavía el mayor atraco de la historia no ha terminado", explicó el popular Río. "Hay tercera parte", agregó Alba. "Y solo en Netflix", finalizó el intérprete del Profesor Marquina.



Aún no se han dado más detalles sobre cuándo será su regreso y si habrá nuevos personajes en La casa de papel, pero ni bien anuncien estas valiosas informaciones para sus millones de seguidores alrededor del mundo.