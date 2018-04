Kenji Fujimori pide a Subcomisión archivar denuncia constitucional



19/04/2018 - 09:15:52

La República.- El congresista Kenji Fujimori comenzó a defenderse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ante el proceso abierto en su contra tras el escándalo de la presunta compra de votos donde aparece involucrado.



Hoy presentó sus descargos ante el grupo de trabajo que lidera la fujimorista Milagros Takayama y solicitó que la acusación constitucional se archive o sea archivada, argumentando, entre otras razones, que la denuncia “no cumple con las exigencias normativas”.



Según expone el legislador no agrupado, la acusación que, también alcanza a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, vulneraría el debido proceso por la “incorrecta descripción de los hechos” y la “calificación jurídica”.



“Seguir adelante con la presente denuncia, con todas las falencias de las que adolece generará un proceso nulo por vulnerar las exigencias del procedimiento legalmente establecido y el contenido constitucionalmente protegido al debido proceso”, señala el documento al que tuvo acceso “El Comercio”.



En la denuncia formulada contra Fujimori, Bienvenido y Bocángel se les atribuye haber organizado un sistema para la captación de congresistas y compra de votos. Por estos hechos se les imputa los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho activo.



En este sentido, el hermano menor de Kenji Fujimori replica manifestando que los hechos señalados no configuran infracción constitucional alguna ni conducta penal.



Los descargos del parlamentario líder del bloque de los autodenominados “avengers” viene acompañado de un informe pericial que concluye que “los archivos de video analizados no presentan características de originales o de copias espejo”. Se sostiene que encontraron evidencia de manipulación y que por defecto el material no puede ser atribuido como prueba fiel para el proceso.

Descargo de Bienvenido



El congresista Bienvenido Ramírez también presentó sus descargos a la subcomisión. En la misma línea del menor de los Fujimori, solicitó que se archive la denuncia y presentó el mismo informe pericial de los grabaciones.