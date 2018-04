López dice que Leyes debe someterse a la justicia en el caso mochilas y no ir por las ramas

19/04/2018 - 09:08:32

La Paz, (ABI).- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, debe someterse a la justicia por el caso "mochilas", material que se adquirió con sobreprecio, y no "ir por las ramas" al acusar al partido gobiernista de querer tomar la alcaldía valluna, dijo el jueves la ministra de Comunicación, Gisela López.



"Argumentar al margen de la ley, levantar nombres del partido del MAS que concejala tal quiere ser alcaldesa es ir por las ramas, debe ir a someterse a la justicia", dijo según un reporte de la Red Patria Nueva.



López aseveró que "está demostrado" que las mochilas fueron adquiridas con un sobreprecio "escandaloso" y que "tenemos un alcalde con serios indicios de corrupción".



Según la denuncia que cursa en el Ministerio Público, la Alcaldía de Cochabamba compró útiles y mochilas a la empresa "26 de Febrero", que adquirió el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, aunque el Gobierno Municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.



La Ministra de Comunicación recordó a Leyes que está vigente la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales que establece que en caso de que un alcalde deba dejar el cargo, quien lo remplaza es un concejal de su mismo partido.



En ese entendido, la autoridad consideró que decir que una concejala del MAS quiere ocupar la alcaldía "es una imprecisión jurídica".



"Me parece que se quiere incidir en la opinión pública para revertir un hecho evidente y es que en la adquisición de esas mochilas hay indicios serios de corrupción", mencionó.



Para este viernes (mañana) está prevista la declaración de Leyes ante el Ministerio Público de Cochabamba, donde deberá referirse al sobreprecio del 80% en la adquisición de 94.000 mochilas y material escolar.