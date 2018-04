The Strongest se complicó solo ante Tucumán y cayó en Siles

19/04/2018 - 08:49:49

El Diario.- The Strongest pagó caro la falta de contundencia y los errores en la parte defensiva. El Tigre perdió anoche con Atlético Tucumán (1-2), resultado que lo complica para llegar a los octavos de final en la Copa Conmebol Libertadores.



El equipo paceño dirigido por el venezolano César Farías tuvo un buen partido del mediocampo para adelante, con llegadas por los costados, aunque faltó mayor precisión en el juego de Raúl Castro y de Diego Wayar, con varios errores en salida, sobretodo y en el primer tiempo.



Tres balones que se estrellaron en el palo, sumado a las malas definiciones de los delanteros atigrados complicaron la noche para irse con una alegría del estadio Hernando Siles.



Al frente estaba un cuadro argentino que estaba dispuesto a jugar, sabía que era su última chance de meterse en pelea en el grupo C y lo afrontó de esa manera.



El 0-1 llegó en una jugada de manera sorpresiva con un remate de más de 40 metros del lateral derecho Nicolás Romat, el portero atigrado José Peñarrieta estiró sus brazos, pero no pudo evitar que el balón ingrese al arco (11’).



El resultado adverso golpeo en lo anímico a los atigrados que no encontraron el camino para inquietar el arco de Augusto Batalla, quien en cada oportunidad que tenía perdía tiempo para bajar el ritmo del equipo local.



Las imprecisiones fueron notorias en Castro y en Wayar, pero aparecieron Rudy Cardozo, Pablo Escobar en el mediocampo para elaborar jugadas de peligro.



El lateral derecho Ramiro Ballivián tuvo en su cabeza la opción de igualar el partido, apareció de sorpresa como un delantero y el balón pasó cerca del travesaño (34’).



La igualdad en el marcador llegó en tiro de esquina que fue ejecutado por Pablo Escobar para Fernando Marteli que con su pierna derecha mandó el balón a un tumultó de jugadores y el colombiano Edis Ibargüen se dio la vuelta y el balón le pegó en la espalda para ingresar al arco de Batalla (37’).



La última jugada del primer tiempo llegó el primer travesaño con una buena jugada de Escobar tras amagar a un defensa argentino y remató fuerte, pero el balón rozó el larguero (47’).



En el segundo tiempo, The Strongest ingresó con otra dinámica en el juego y arrinconó a Tucumán.



El segundo palo llegó con un tiro libre de Marteli que lo ejecutó de manera espectacular y solo el palo derecho salvó a Batalla (72’).



Un minuto después, el centro de Rudy Cardozo para la cabeza de Marvin Bejarano y el palo derecho volvió a salvar a Tucumán (73’).



Todo apuntaba que el gol de la victoria para los atigrados podría llegar en cualquier momento.



Sin embargo, un pelotazo de 40 metros, un mal cabezazo de Gabriel Valverde que tenía la intención de habilitar a Peñarrieta, pero cedió el balón a Favio Álvarez que definió por encima del arquero yacuibeño, pero el balón pegó en el travesaño y Javier Toledo, de cabeza, puso el 1-2 (75’).



El Tigre buscó la igualdad en los últimos minutos, con mucho desorden. El ingreso de Henry Vaca ayudó para ganar en dinámica, pero no lograron convertir las jugadas elaboradas.