Blooming negocia para cancelar hasta el lunes



19/04/2018 - 08:48:19

Diez.- Uno de los asesores legales y dirigente de Blooming, Fernando Cuéllar, dijo que las deudas con algunos exjugadores del club ya están en plena negociación, por lo que se espera que hasta el lunes se le dé punto final a este tema que contrasta con la campaña del equipo, que viene peleando con buenas chances para avanzar a los play off del torneo.



El Tribunal de Resolución y Disputa (TRD) falló a favor de las demandas de Maximiliano Ortiz, Brian Hinojosa y Edwin Rivera, todos exjugadores de la academia que en total reclaman el pago de $us 26.000 por los servicios que prestaron a la institución.



El no cumplimiento de esta obligación hasta el 7 de mayo puede ocasionar que el equipo pierda más puntos en el torneo, lo que sería otro golpe duro para la academia debido a que en los últimos días perdió seis unidades por orden de la FIFA, que también falló a favor de futbolistas extranjeros que demandaron al club.



“Ya hablamos con Ortiz y tenemos un acuerdo. Además nos reunimos con la gente de Fabol, por medio de la cual estamos asegurando los pagos para los jugadores que demandaron. Hasta el lunes el tema estará terminado”, señaló Cuéllar.



Entre tanto, el plantel que dirige Erwin Sánchez apunta al partido contra Nacional Potosí, el domingo en la Villa Imperial.