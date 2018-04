Negociación es lo que pide el LAB y volver a volar



19/04/2018 - 07:53:07

El Día.- Miguel Ángel Barragán es el inversionista que busca reactivar el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Ayer, a tiempo de hacer oficial su presencia en el escenario empresarial de la aviación, de manera pública pidió al Gobierno sentarse en una “mesa de negociación”, para que en ese escenario aclarar las diferencias como ser las deudas, la propiedad de los terrenos y así viabilizar la reapertura plena del LAB en la aviación comercial.



"El punto crucial, es que en todo tiempo, lastimosamente no hemos encontrado un interlocutor válido que nos permita sentarnos en una mesa de negociación. Es un tema sensible, si lo es, desensibilicemos este tema. Hablemos claro", imploró ayer en conferencia de prensa, Barragán, en su centro de operaciones del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.



Inversiones y terrenos. Barragán, empresario paceño, largamente ligado a Credinfort, aseguró que durante todos estos años se ha dedicado a un incansable trabajo de poner “la casa en orden”. Señaló que la inversión en dicho proceso ya alcanza los 800 mil dólares, a partir del 2012, cuando un grupo de trabajadores del LAB le abrió las puertas en un terreno promisorio cual es la vasta y larga trayectoria del LAB.



Entre esos aspectos, se ha establecido que el LAB es propietario de 27 aeropuertos, de los cuales de El Trompillo y de Oruro, se tiene en manos el folio real.



"Estamos con la convicción de que los aeropuertos son del Lloyd y queremos por supuesto entregarlos a propiedad del Estado, a través de sus autoridades y con ello tener todas las posibilidades de volar", precisó.

Reconoció que existen deudas, por lo que dijo que no piden ninguna condonación sino que las mismas sean pagados con la transferencia de esos terrenos del LAB. "Lo único que pedimos es sincerarnos y no hacer mediático todo esto", finalizó.