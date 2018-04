Colegio Médico de Bolivia presentó pruebas científicas: Fernández no violó a bebé Alexander

El Diario.- Después que la justicia dictara 20 años de condena contra el doctor Jhiery Fernández, el Colegio Médico de Bolivia, en conferencia de prensa, presentó ayer varias pruebas genéticas que respaldan la inocencia de su colega.



El 6 de abril, la juez Patricia Pacajes, en entrevista con EL DIARIO, confirmó que no se contaba con prueba científica en contra de Fernández.



La juez reconoció que la fiscal Susana Boyan amenazó al tribunal y testigos que se presentaron en el juicio que concluyó con la polémica sentencia. La entidad que aglutina a galenos exige al fiscal general, Ramiro Guerrero, explique un proceso, que, consideran, “estuvo lleno de ilegalidades”.



Exámenes comparativos de ADN y la declaración en juicio de la forense Marian Ángela Terán Rioja, que descartó que el bebé Alexander haya sido víctima de violación, son los primeros documentos con los que el Colegio Médico de La Paz sostiene la inocencia de Fernández.



A esos elementos, se suman el registro de llamadas y una planimetría, que señala dónde se encontraba el médico la madrugada del 13 de noviembre de 2014, horario en el que los fiscales suponen se cometió la vejación.



Según esos datos, la línea de tiempo en que la fiscal Susana Boyan afirma que el médico cometió la violación, no tiene coherencia y es rebatida, además, por las declaraciones del personal de turno en el Hogar Virgen de Fátima, donde dormía el bebé Alexander y el Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) a casi una cuadra, donde se encontraba Fernández realizando la curación de otra menor de 14 años, junto a una enfermera y en compañía del personal de limpieza.