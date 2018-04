Secretario de Leyes que renunció trabajó en la Aduana y partió a EEUU 



Opinión.- En medio del proceso penal contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por supuestas irregularidades en la adquisición de las mochilas escolares, el senador Arturo Murillo denunció que gente cercana a la autoridad municipal está involucrada en el caso.



Dijo que los principales implicados son dos, “un secretario y un concejal”. Agregó que uno trabajó en la Aduana. Fuentes cercanas a la Alcaldía informaron ayer que se trata del secretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla Parada, quien, en la actualidad, “tiene vacación seguida de renuncia”.



Este medio confirmó que salió del país la mañana del 6 de abril rumbo a Estados Unidos. Su registro de salida se dio en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. De acuerdo al rastreo migratorio, Padilla realizó otros viajes al exterior. También fue a Estados Unidos en diciembre de 2017 y a Brasil en septiembre, al igual que en abril del año pasado.



Se conoce que para viajar a China desde Bolivia se debe hacer una escala en Estados Unidos o Perú.



Funcionarios de la Alcaldía confirmaron que pidió vacación, hasta el 25 de abril, “seguida de renuncia”. No fue posible, a través de la Alcaldía, contactar con Padilla. Ahora, está como autoridad interina de la Secretaría de Atención al Ciudadano José Ernesto Barrancos Barrientos.



Cuando Murillo hizo su denuncia, apuntó que uno de los implicados “del primer anillo del Alcalde” es un exfuncionario de la Aduana.



CONTRABANDO El Alcalde aseveró ayer en La Paz, según publicó Urgentebo, que el proveedor de las mochilas chinas Juan de Dios Morales “trabajó más de 10 años en la Aduana”. Por eso, acusó a la presidenta de esta institución, Marlene Argaya, de esconder un hecho de contrabando. “Nunca la escuché decir a la presidenta de la Aduana, que el importador había sido su funcionario de la Aduana (...). ¿No será más bien que el caso de las mochilas es un caso de contrabando de la Aduana y que ella más bien está tapando la información?”.



Agregó que Ardaya en su declaración no menciona que la Aduana hizo a Morales una rectificación en el precio al valor inicial de importación del material escolar y que la primera importación del producto está subvalorada.



“Están diciendo muchas verdades a medias y se está faltando a la investigación y a la verdad”.



Dijo que por ello solicito el 6 de abril, mediante un memorial a la Fiscalía Departamental, una auditoría a su gestión, pero la misma fue rechazada.



“¿Qué miedo tiene? ¿Por qué no quieren que se haga una auditoría a su propia denuncia? ¿Por qué no quieren que venga un perito y revise el proceso de contratación? , y, el perito, un tercero, nos diga si el proceso de contratación ¿está mal o está bien? ¿Por qué rechaza la solicitud de peritaje, por qué rechaza la solicitud de auditoria?”.



Por otro lado, se conoció que Padilla desempeñó funciones en épocas en las que el importador de las mochilas, René Juan de Dios Morales Espinoza, también trabajaba en la Aduana. Morales es representante de la empresa MSPC SRL, una de las que constituyó la Asociación Accidental 26 de Febrero que se adjudicó las mochilas este 2018, y es quien figuró como representante legal de la Asociación Accidental El Norte, que ganó la licitación en 2017.



Aparece como funcionario de la Aduana en 2015, de acuerdo con su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado.



De acuerdo con los registros migratorios, el importador no salió de Bolivia este año. En 2017, fue en noviembre hacia Perú, vía La Paz. Con el mismo destino, viajó en mayo. El mismo mes fue a Panamá. El 6 de abril de 2017 salió de Viru Viru a Estados Unidos y retornó el 9 del mismo mes.



La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina denunció que halló indicios de irregularidades y favoritismo a la empresa en la licitación, debido a que las mochilas habrían sido compradas en agosto de 2017 en China, antes de que se lance la licitación para 2018. Además, llegaron estampadas antes de que se firme el contrato.



Las mochilas tienen tres logos, incluido el de la marca ciudad con la frase “Cochabamba - Educación sorprendente”. Esta información se habría filtrado antes de lanzar la licitación el 28 de noviembre, cuando recién se conocieron las especificaciones del Documento Base de Contratación (DBC).



La directora de prensa de la Alcaldía, Ninoska Lazarte, declaró el 5 de abril, sin querer referirse a la posible filtración de información, que “el logotipo se ha trabajado con todo el sector empresarial”.



Marca ciudad, desarrollada por una consultora colombiana, estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Cámara de Comercio. El titular de Desarrollo Sustentable es Eduardo Galindo, quien ayer evitó dar entrevistas.



La Secretaría a cargo de las mochilas y materiales escolares es la de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades. Leyes instruyó a la Dirección de Transparencia iniciar una investigación a los funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación.



El senador Murillo evitó dar detalles de quiénes estarían involucrados en el caso. Entregó “pruebas de que hay gente infiltrada” incluidos audios al Alcalde, y las autoridades municipales manifestaron que los mismos deben ser analizados.



Tras conocer sobre este tema, el secretario ejecutivo, Alex Contreras, dijo que el fondo del asunto es la preparación de “un golpe municipal contra Leyes organizado, estructurado, financiado por el MAS”.



Murillo acotó que en el tema está involucrado también un senador del partido oficialista.



Vacaciones



En la actualidad, el secretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla se encuentra con vacaciones, hasta el 25 de abril.



Especificaciones



De acuerdo a la denuncia, el importador accedió a las especificaciones técnicas antes de la publicación de la licitación de mochilas.



Leyes: Digan de frente que quieren tumbarme



El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, afirmó ayer que no teme ir a la cárcel por el caso de las mochilas chinas; sin embargo, desafió al MAS para que lo encare "de frente" y no se invente juicios para desestabilizar su gestión municipal, con el fin de poner un alcalde "masista" en su lugar, según ANF.



"Que digan de frente que quieren tumbarme y no se inventen juicios mentirosos para justificar el derrocamiento (de Leyes)”. “El MAS quiere generar una difamación pública para justificar el golpe contra el alcalde de Cochabamba y poner un alcalde masista. Yo gané con el 56 por ciento de los votos, el MAS apenas sacó el 32 por ciento , eso es lo que no perdonan".



Aseguró que el juicio en su contra, por la supuesta adquisición irregular de mochilas escolares para su municipio, se trata de una persecución política.



Conferencia de Alcalde termina en una trifulca



Este miércoles se produjo una trifulca después de la conferencia de prensa de José María Leyes, en La Paz. Un funcionario de la Cámara de Diputados denunció que fue agredido por los seguidores del Alcalde cochabambino, debido a que increpó a la autoridad por el caso mochilas, según ERBOL.



Tras la conferencia de prensa, el funcionario de la Cámara de Diputados Fernando Valenzuela increpó a Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de las mochilas, lo cual provocó la trifulca. En la filmación del incidente se puede ver que una opositora lanzó agua de un vaso al funcionario, quien además aseveró que fue golpeado. "Me han agredido, me han echado con agua. Vino una persona y me propino un ´corto´. Incluso me han arañado. Me han golpeado”.