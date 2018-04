Retoman trabajos en la planta de cítricos luego de dos años



19/04/2018 - 07:20:54

El País.- Después de aproximadamente dos años de paralización se reiniciaron los trabajos en la Planta Procesadora de Cítricos en Bermejo. Las labores son en la parte de servicios básicos, que si bien se calcula que no demandará mucho tiempo, su funcionamiento es incierta, porque aún se adeuda a la empresa ejecutora del proyecto.



La industria está ubicada en la comunidad El Nueve. La empresa entregó el proyecto de manera provisional, cuyo costo llega a 75 millones de bolivianos, pero todavía se adeuda a la ejecutora.



El País eN llegó hasta el lugar y evidenció la cuestionada industria que emerge en esa localidad. El sereno del lugar indicó que hace una semana reiniciaron los trabajos, después de casi dos años. La factoría tiene un cierre perimetral con malla olímpica, la época de lluvia dejó el agua empozada en la parte por donde se ingresará la materia prima para su industrialización.



El subgobernador de Bermejo, Never Vega, sostuvo que se reiniciaron los trabajos para los servicios básicos. Estima que las labores no demandará más de dos meses, porque solo implicará la instalación de equipos para el servicio de agua y gas. El tema de la energía eléctrica se solucionó con un generador propio para la planta. Con ello se dejará la industria en condiciones para su funcionamiento.



“Si la Gobernación nos hubiese dado plata hasta fines del 2015, en mayo 2016 tenía que entrar en funcionamiento la planta de cítricos-comentó la autoridad-. Solamente pagamos una parte con fondos del año pasado, vamos a llegar a deber unos 2,5 millones de bolivianos, con eso ya empieza funcionar la fábrica. Pero tenemos pendiente de pago otros nueve millones de bolivianos más, que no se cancela desde el 2015, desde que Adrián Oliva es gobernador”.



Para el asambleísta departamental por Bermejo, Daniel Carvajal, la procesadora de cítricos es una muestra clara en la forma que se invirtieron los recursos económicos cuando había otras prioridades, las cuales no fueron atendidas en su momento.



Al margen de esa situación, el legislador sostuvo que como ya existen recursos invertidos en esa industria, se tiene que buscar una salida a ese problema para así mejorar la calidad de vida de la gente. Eso se lo hará buscando el concurso y la participación de las alianzas públicos privadas. Sin embargo, las investigaciones sobre un sobredimensionamiento de la planta continuarán, porque si existen irregularidades se debe sancionar a los culpables.



El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, anunció que se tiene avances con empresarios privados de Argentina, quienes tienen experiencia en el rubro y están interesados en participar en la industrialización de los cítricos. Con ello busca reactivar la economía en la ciudad triangulo del sur.



Planta de Cítricos procesará 12,5 Tn hora



La Planta Procesadora de Cítricos tiene una capacidad de procesar 12,5 toneladas de cítricos por hora. Como la producción actual no llega ni a la mitad de la demanda, la Subgobernación trabaja en un desesperado plan para aumentar la cantidad de materia prima, para lo cual se realiza la entrega de plantines de cítricos, principalmente de naranja y limón, a quienes se dedican a esa actividad.



El Servicio Departamental Agropecuario (Sedag) encaró un proyecto de creación de 20 invernaderos, con el fin de producir plantas injertadas de diferentes variedades, destinadas a ampliar la producción de 40 comunidades de los municipios de Bermejo y Padcaya, quienes serán los proveedores de materia prima.



Según el estudio de mercado, el proyecto consistía en sacar jugo concentrado y aceites esenciales de limón y de naranja en tachos de 200 litros. Éstos se venderían a las empresas de jugos y gaseosas con la posibilidad de exportar a otros países. Por otro lado, está el lavado y encerado de la mandarina para sacarla al mercado, pero no entraría a la fábrica.