Partido de Puigdemont insiste en Berlín en hacerlo presidente catalán



18/04/2018 - 19:38:20

Alemania (dpa) - La formación de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), insistió hoy en Berlín en que estudia cómo investirlo presidente de la región española, al tiempo que descartó la celebración de nuevas elecciones como solución al laberinto político que existe en Cataluña.



"Tenemos la posibilidad de la candidatura de Carles Puigdemont, porque de hecho sigue siendo el presidente de Cataluña y la legitimidad del "president" es absoluta, el país lo reconoce como presidente y, por tanto, tenemos que encontrar el mecanismo para llevarlo al Parlamento catalán", declaró Eduard Pujol, portavoz parlamentario adjunto de JxCat en el Parlamento catalán.



"Hoy no hemos tomado ninguna decisión, sabemos cuál es el calendario que tenemos, un calendario que entendemos que se acaba el día 22 de mayo (cuando se convocarían automáticamente elecciones si no se produce una investidura)", agregó al término de un encuentro celebrado en un hotel del oeste de Berlín en el que participaron 30 de los 34 diputados del grupo parlamentario de JxCat, entre ellos Puigdemont.



La fracción soberanista se reunió en la capital alemana para abordar la situación en Cataluña, así como la situación de los independentistas que huyeron de las causas abiertas por la Justicia española tras la celebración de un referéndum de autodeterminación ilegal en la región española el 1 de octubre y la posterior declaración independentista en el Parlamento.



Pujol admitió que, además de la candidatura a la presidencia de Puigdemont, en la formación soberanista continuaban contemplando también la investidura de los procesados Jordi Sànchez, ex presidente de la entidad civil independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), y de Jordi Turull, ex consejero en el Gobierno catalán.



"Hemos querido analizar de manera muy precisa la situación y todos los movimientos que se están dando en la vida política, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo", indicó.



Desde hace casi un mes, la actualidad política de Cataluña se ha trasladado a Alemania, país en el que el Puigdemont fue arrestado por las autoridades alemanas cuando regresaba por carretera de Finlandia a Bruselas.



El ex presidente del Gobierno catalán, destituido por el Ejecutivo de Madrid en octubre por encabezar el proceso independentista, se encuentra en Alemania a la espera de que la Justicia de este país decida si lo entrega o no a España, donde está procesado por delitos de rebelión y malversación de fondos en relación con el proceso separatista impulsado en la región española.



Puigdemont fue detenido en el país germano el 25 de marzo en virtud de una orden europea de arresto emitida por la Justicia española. Un tribunal alemán decidió hace dos semanas descartar el delito de rebelión en su caso y, tras 12 días en la prisión de Neumünster, poner en libertad al político catalán a cambio de una fianza de 75.000 euros.