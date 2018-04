Comité Olímpico no inscribió a equipos de cuatro disciplinas para Juegos Suramericanos

18/04/2018 - 18:48:13

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Deportes, Tito Montaño, informó el miércoles que el Comité Olímpico Boliviano no inscribió equipos de fútbol femenino, fútbol sala varones, baloncesto y baloncesto tres por tres para que representen al país en los XI Juegos Suramericanos, que se realizarán entre el 26 de mayo y el 8 de junio en el departamento central de Cochabamba.



"Los deportes que no han logrado esta inscripción y el registro, como lo han hecho el resto de países suramericanos que van participar, es el baloncesto, el baloncesto tres por tres, el fútbol femenino y el fútbol sala", informó en una conferencia de prensa.



Recordó que esas disciplinas se jugarán en el trópico de Cochabamba y en el municipio de Quillacollo.



Montaño aclaró que el plazo de la presentación de nóminas de equipos en conjunto para esa cita deportiva suramericana feneció ayer, martes, a las 24h00.



Dijo que ese hecho demuestra de manera que existe desorganización en el interior del Comité Olímpico Boliviano y la "falta de coordinación" de su trabajo y en la relación con las federaciones nacionales de deportes.



Anunció que el Ministerio de Deportes hará la evaluación respectiva del caso con el Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba para ver la posibilidad de que los equipos en conjuntos nacionales aún no registrados, sean parte de ese evento deportivo internacional.



"Tendremos que ver la forma (...), este es un hecho prácticamente anecdótico en lo que resulta ser los Juegos Suramericanos que se han realizado en otros países", dijo.



Recordó que Bolivia no puede quedarse sin representación en el baloncesto suramericano, porque es un deporte que tiene bastante arraigo entre la población.



"Es lo mismo que en el fútbol femenino que en los últimos años ha tomado un interés muy importante y también el fútbol sala masculino", mencionó.



Reveló que el Comité Olímpico Boliviano tiene también observaciones por la supuesta falta de transparencia de elección de deportistas en disciplinas como baloncesto tres por tres, pelota vasca, ciclismo, natación y raquetbol.



La autoridad gubernamental advirtió que la inscripción de atletas para disciplinas individuales fenecerá el 26 de abril de este año.