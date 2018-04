Avisados están: Siete razones para no ir al Mundial de Rusia 2018

18/04/2018 - 18:46:24

RT.- ¿Estás pensando ir a Rusia con motivo del Mundial? Quizá deberías pensártelo dos veces, ya que el país más grande del mundo entraña muchos peligros imprevisibles: puedes enamorarte de sus mujeres, perderte entre las increíbles estaciones del metro, dormirás mucho menos de lo habitual y —lo más peligroso de todo— querrás quedarte aquí para siempre. ¿Estás dispuesto a arriesgarte?



Perderás la cabeza por la belleza de las rusas



La famosa belleza de las mujeres rusas no es un mito, sino una realidad y una tentación para muchos visitantes extranjeros. Aparte de su belleza natural, las mujeres rusas cuidan bastante su aspecto físico, suelen vestirse bien y maquillarse, utilizan mucho perfume y presentan siempre una manicura perfecta. Por cierto, aunque la belleza masculina no tenga tanto renombre, eso no significa que no haya también hombres guapos.



Te hincharás de comida rara



¿Te apetecen unos "bliný", unos "pelmeni" o un "schi"? ¿Y para beber un kisel o un kvas? Se suele decir que hay que probar la comida local cuando viajas, pero ¿te atreves con platos con aspecto y nombres tan raros?



Pasarás las noches en blanco



Celebrando los triunfos de tu selección, conociendo lugares nuevos o degustando el vodka ruso con tus nuevos amigos... Por cierto, ¿has oído hablar de las noches blancas de San Petersburgo, cuando a finales de junio la oscuridad nunca llega a ser completa? ¿Y eso que dicen de que Moscú nunca duerme por su activa vida nocturna? Si vas a otras ciudades, tampoco te aburrirás: todas tienen ocio nocturno, y los bares en Rusia no suelen cerrar temprano, así que prepárate para dormir poco en este viaje.



Te perderás en el metro de Moscú



Y no porque sea grande o no hables el idioma, sino porque el metro de Moscú es, probablemente, el más hermoso del mundo, y muchas de sus estaciones parecen museos o palacios subterráneos. No intentes recorrerlas todas o seguro que llegarás tarde al partido.



No verás ni un oso tocando la balalaika



Si esperabas ver a un oso animando a la selección rusa, te vamos a decepcionar: a los osos no les dejan entrar en los estadios... Bueno, ahora en serio: es probable que después de este viaje te desprenderás de muchos prejuicios extendidos sobre Rusia, desde el mito del eterno frío (te llevarás una sorpresa al ver qué tiempo hace en verano), hasta el "amor" de todos los rusos por el vodka (verás que la cerveza también nos gusta).



No tendrás tiempo ni para ver el fútbol



Rusia es mucho más que la Plaza Roja y el museo Hermitage. Te aseguramos que tiene tanto que ofrecerte —arte, teatros, parques y naturaleza— que te va a faltar tiempo para verlo todo.



No podrás irte de Rusia



Pero si ninguno de estos riesgos te echa para atrás, quizás lo haga el último de todos, porque cuando conozcas Rusia, viajes por sus ciudades históricas y hagas nuevos amigos, es probable que quieras quedarte (no te rías: ya le pasó a nuestro presentador Galo Fernández, quien "vino a Rusia por seis meses en 2001").



Y si aún piensas que podrás aguantarlo, entonces ven a Rusia: seguro que no te va a decepcionar.