Rusia: No podemos tolerar las pruebas nucleares de Corea del Norte cerca de nuestras fronteras

18/04/2018 - 18:01:15

RT.- Moscú no dejará de cooperar con Corea del Norte, pero ha advertido al país asiático de que ellos no pueden garantizar su propia seguridad a cuenta de los vecinos, según el embajador ruso en Corea del Norte.



Rusia "está condenada a estar cerca" de Corea del Norte y cooperar con el país asiático independientemente de los procesos políticos que estén en curso, ya sean positivos o negativos, ha declarado el embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexánder Matsegora, en una entrevista a la Televisión Pública de Primorie (OTV-Prim, por sus siglas en ruso).



Mientras Moscú "cumple con todos los puntos" de la resolución de la ONU sobre Corea del Norte, que restringen su colaboración con Pionyang en el ámbito económico y otras esferas, no planea poner fin a la cooperación con el país vecino, pero al mismo tiempo admite que el programa nuclear norcoreano "es un gran problema".



"Les decimos con franqueza a nuestros socios norcoreanos que [sus ensayos nucleares] no nos pueden alegrar y satisfacer", ha señalado Matsegora. "Nuestra postura es la siguiente: no se puede garantizar su propia seguridad a cuenta de la seguridad del vecino", ha agregado el embajador ruso, que ha recordado la cercanía de la ciudad rusa de Vladivostok con el polígono norcoreano.



El diplomático ruso ha subrayado que debido a la proximidad territorial Moscú no puede "hacer la vista gorda a lo que está pasando" y precisamente por eso apoya las sanciones internacionales contra Corea del Norte, a la que aconseja resolver sus cuestiones de seguridad nacional "tomando en consideración los intereses de todos los Estados que están aquí [en la región], el mantenimiento de la paz, la tranquilidad y la estabilidad".



Corea del Norte se ha mostrado notablemente belicista durante el gobierno de Kim Jong-un, que ha estado caracterizado por la intensificación del programa armamentístico nacional. Uno de los argumentos a los que recurre Pionyang para justificar el desarrollo de su programa nuclear son las actividades militares de EE.UU. y sus aliados cerca de la península coreana.



Este martes, la Fuerza Aérea de Corea del Sur ha confirmado su participación en los ejercicios conjuntos con EE.UU. The Silver Flag 2018, que se celebrarán en la isla estadounidense de Guam y durarán 11 días. En las maniobras también participarán representantes de Singapur y Australia.