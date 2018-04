IBCE pide al Gobierno cuidar la economía nacional antes de aprobar el incremento salarial



18/04/2018 - 17:37:28

Santa Cruz, (ABI).- El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, pidió el miércoles al Gobierno cuidar la economía nacional y no aprobar un incremento salarial desmedido porque, a su juicio, generará un efecto negativo en las empresas y los trabajadores.



"No sólo se debe pensar en la economía en general, sino de las empresas que principalmente están en el sector legal y formal y tienen la gran tarea de crear empleo sostenible de calidad (...), cuidar no significa ser desproporcionado en el incremento salarial, ni someterse a chantajes, ni presiones de tipo político", dijo a los periodistas.



Según Rodríguez, la propuesta presentada por la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 15% al salario mínimo nacional y 10% al salario básico no guarda relación con la situación económica que vive el país.



A su juicio, hay factores que declinan el desarrollo económico, como la reducción de la tasa del Producto Interno Bruto en los últimos años, la reducción de las exportaciones en los sectores forestal, textil y comercial, el incremento de las importaciones, el contrabando y el desempleo.



Señaló que un incremento salarial desmedido podría ocasionar "informalización" de las empresas, la disminución del empleo y la "precarización" de las unidades productivas.



La Central Obrera Boliviana negocia con el Gobierno, de forma bilateral, el incremento salarial para la presente gestión.