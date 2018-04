Ministro Romero niega que excónsul del MAS esté relacionado con la droga incautada en Beni



18/04/2018 - 17:30:22

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desmintió el miércoles al diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios, quien dijo que la estancia "La Elenita", en Guayaramerín, donde según él, se incautó media tonelada de cocaína es de propiedad del excónsul de Bolivia en Brasil, Haisen Ribera.



"Es una afirmación absolutamente falaz del diputado Tomas Monasterios (...). Rechazamos entonces que el señor Haisen Ribera tenga algo que ver con el operativo de droga", indicó en conferencia de prensa.



El viernes, la Policía encontró un camión enfangado en un camino vecinal de la ruta Guayaramerín-Riberalta, de Beni, donde halló más de 529 paquetes que dieron un total de 582 kilos de cocaína pura, oculta en 15 mochillas, y no en una estancia como señaló el legislador de oposición.



El motorizado fue hallado frente al Arroyo 23 de la ruta, según establece el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, que fue remitido al fiscal antidroga.



El ministro explicó que ese informe señala también que el área del camino vecinal corresponde a la comunidad campesina "San Agustín", que está certificada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), "lo que demuestra que no es propiedad de Ribera".



"Monasterios comete el segundo bochorno por no verificar adecuadamente la información, primero confundió una cisterna que transportaba alcohol con cocaína en un caso de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y denunciado en Argentina", complementó.