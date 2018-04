Incahuasi: Gobernación de Santa Cruz recusó al magistrado Ceballos



18/04/2018 - 13:18:44

El Deber.- Dentro del conflicto por límites en el campo gasífero Incahuasi, entre Chuquisaca y Santa Cruz, la gobernación cruceña presentó este miércoles en el Tribunal Constitucional Plurinacional una recusación en contra del magistrado Orlando Ceballos para apartarlo del conocimiento de todo trámite, tomando en cuenta que adelantó criterio al emitir opinión personal sobre el tema por lo que se habría inhabilitado para firmar futuras resoluciones.



El secretario general de la gobernación, Vladimir Peña, entregó la recusación en ventanillas del TCP dentro de una acción popular que se tramita en un juzgado de Sucre. "Queremos denunciar que el señor (Orlando) Ceballos fue funcionario del Gobierno, entre el 2008 y 2009, representante del presidente Evo Morales: por lo tanto, no debería de haber sido magistrado", dijo.



Peña también indicó que el miembro del TCP debió de apartarse de oficio de esta causa ya que una de las partes involucradas es el Gobierno nacional, "por eso salió oficiosamente a defender la posición del gubernamental, por que todos vimos que el conflicto de Incahuasi fue armado por el MAS para enfrentar a dos pueblos como Chuquisaca y Santa Cruz"



Ceballos dijo en entrevista a EL DEBER el pasado 11 de abril, que el desembolso de las regalías por el Campo Incahuasi a Santa Cruz, está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones que estableció la sentencia Constitucional del pasado año: la elaboración de un nuevo estudio técnico de delimitación departamental y que se determine si los reservorios son compartidos o no.



"Exigimos que el magistrado se haga a un lado, si él, anticipando criterios, no puede conocer una causa entonces de oficio, debió excusarse y si no lo hace incurrirá en un delito penal y deberá ser procesado", afirmó Vladimir Peña.