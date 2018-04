Droga incautada en Beni desata polémica entre el Gobierno y la oposición



18/04/2018 - 13:14:07

La Razón.- El viernes un operativo antinarcóticos acabó con la incautación de un poco más media tonelada de droga de alta pureza en el kilómetro 23 de la ruta Guayaramerín-Riberalta, en Beni, lo que desató un nuevo frente de diferencias entre el Gobierno y miembros de la oposición, por las circunstancias, el lugar del operativo y los posibles vinculados en este caso.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó este miércoles en una conferencia de prensa en La Paz que la droga incautada se encoentraba en un camión que luego de haberse enfangado fue abandonado por los narcotraficantes e interceptado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) que hacían un patrullaje rutinario.



Pero el legislador de oposición Tomás Monasterios hizo conocer ayer su extrañeza por el tiempo que demoró el Gobierno para informar sobre este operativo y afirmó que el lugar donde ocurrió el hecho pertenecería a un personaje vinculado con el oficialismo. “Tenemos conocimiento de que esa estancia llamada La Elenita (donde se halló la droga) sería de propiedad de Haissen Ribera”, dijo.



Romero afirmó, como ayer lo hizo en Beni, que la droga fue encontrada en un vehículo y en un lugar que da al predio Comunidad San Agustín y no en la hacienda de Rivera como dijo Monasterios.



"El predio corresponde a la comunidad San Agustín, nada tiene que ver con el señor Haissen Ribera vincualdo (al MAS) como lo dijo el diputado Monasterios", afirmó.



Radio Patujú del Beni reportó además que la exautoridad beniana se presentó a declarar ante la Fiscalía y “negó tener cualquier tipo de vínculos con el narcotráfico”.



El exgobernador beniano Ernesto Suárez también cuestionó ayer a través de su cuenta en Twitter que no se haya informado desde el Gobierno sobre el operativo en su oportunidad.



En un segundo post afirmó: “Haissen Ribera Leigue, dueño propiedad Elenita Km 23 donde se encontró más de 500 kg de droga,fue director jurídico de la prefec del Beni 2002-2005 MNR, asambleísta dptal 2010-2015 MNR, interventor golpista el 2011 y luego cónsul en el Brasil con Evo.por eso no salió Romero ? (sic)”.