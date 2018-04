Gobierno quiere que Techo de Paja esclarezca sus nexos con gobiernos del pasado



18/04/2018 - 13:11:30

La Razón.- El exnarcotraficante Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, pasó su primera noche en la cárcel de San Pedro de La Paz tras llegar de Estados Unidos, donde cumplió parte de su condena de 35 años por fabricación de drogas. Ahora el Gobierno quiere que aclare los nexos que tenía con gobiernos del pasado y hará una solicitud en ese sentido al Ministerio Público.



Roca Suárez llegó al aeropuerto de El Alto la mañana de ayer e inmediatamente fue trasladado al penal paceño, donde deberá cumplir los restantes siete años de su condena por manufactura de cocaína y evasión de impuestos. En Bolivia se revisa su situación legal.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el Gobierno no solo se constituirá en parte sino que pedirá a las autoridades judiciales que se sigan acciones legales destinadas a aclarar los nexos que tuvo con políticos quien fuera considerado uno de los mayores narcotraficantes en Bolivia durante la década de los 80.



“Nosotros somos parte del proceso y evidentemente vamos a pedir que se desarrolle cuanta actuación y diligencia judicial sea necesaria para esclarecer la responsabilidad, y todas las personas que han participado con este sujeto”, sostuvo.



“Una persona que no solamente ha sido uno de los grandes capos dela droga en Bolivia sino que ha tenido nexos políticos con gobiernos neoliberales del pasado, y que también ha penetrado en algunas estructuras económicas y su presencia debe coadyuvar a esclarecer todos esos hechos”, agregó.



Romero recordó en octubre de 2017 que uno de los juristas del ex bufete de abogados de Carlos Sánchez Berzaín, de nombre Fanor Vega, reveló que el exministro de Gobierno durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) defendía en estrados judiciales a reconocidos narcotraficantes como Roca Suárez.



“El señor Sánchez Berzaín, cuando era ministro de Gobierno en el gobierno de Sánchez de Lozada, apareció comprometido con el caso "narco avión". Un abogado de nombre Fanor Vega que había sido miembro del bufete de abogados de Sánchez Berzaín en Cochabamba denunciaba que en ejercicio de la profesión libre de abogado era defensor de grandes narcotraficantes de la época”, explicó en ese entonces, según una nota de la agencia estatal ABI.



El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que Roca Suárez cumplirá en Bolivia el resto de la condena que se le impuso en Estados Unidos hace 28 años, mientras que está en curso una revisión para conocer su situación legal en territorio boliviano.



“Si es que existiese otro proceso u otra sentencia contra esta persona cumplirá por cuerdas separadas una sentencia, otra sentencia diferente”, precisó.



Roca Suárez, sobrino de Roberto Suárez Gómez, el denominado el “Rey de la Cocaína’ quien en su momento ofreció pagar la deuda externa de Bolivia, cumplía una condena de 35 años en Estados Unidos. Se favoreció de una disposición legal estadounidense que le permite concluir parte de su condena en su país de origen.



Estuvo preso desde el 13 de diciembre de 1990 al 15 de abril de 2018 por los delitos de elaboración de cocaína y evasión de impuestos.