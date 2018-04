Delgado pide al Gobierno cumplir fallo de NNUU y asegura que no volverá a la arena política

18/04/2018 - 13:04:34

Opinión.- La exdiputada Rebeca Delgado pidió hoy al Gobierno de Evo Morales cumplir el fallo de NNUU para que le haga un resarcimiento económico por violación a sus derechos políticos y cívicos en 2015. También aseguró que no volverá a la arena política ya que optó por la actividad académica.



El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU, aceptó la demanda presentada por la exdiputada y mediante una resolución exigió al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico. Un dictamen de esa entidad establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos.



El fallo le da al Estado boliviano 180 días para que cumpla con el mismo y le demanda que lo difunda y los traduzca a las lenguas oficiales de Bolivia. El dictamen, aprobado por el Comité de derechos Humanos no fija una cifra, pero establece que Delgado debe recibir, de parte del Estado boliviano, una "compensación adecuada", que incluya "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".



Delgado fue perjudicada por una norma ilegal aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2015, que le impidió ser candidata a alcaldesa de Cochabamba, postulación que algunas encuestas la daban como favorita. Delgado había sido diputada del MAS, pero rompió con el oficialismo en 2013 y éste desarrolló una campaña en su contra.



En diciembre de 2014, el TSE emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.