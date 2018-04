Leyes: La licitación de las mochilas fue pública y totalmente transparente



18/04/2018 - 13:00:59

Los Tiempos.- El alcalde José María Leyes aseguró hoy, en conferencia de prensa en La Paz, que la licitación de las mochilas chinas fue "totalmente transparente" y negó que exista sobreprecio.



"La licitación fue pública, no fue adjudicación directa, a esa licitación se presentaron tres empresas, se ha hecho una licitación totalmente transparente que cumple con toda la normativa que establece el Decreto Supremo 181", aseguró.



Según la autoridad, la diferencia de precios entre las tres empresas de la licitación de las mochilas chinas de la gestión 2018 es menor al 10 por ciento.



El 2 de abril la concejal Rocio Molina (MAS), denunció ante el Ministerio Público el presunto sobreprecio y la compra anticipada de un stock en la adjudicación de mochilas escolares a la Asociación 26 de Febrero por 12,4 millones de bolivianos.



La primera vez que Leyes se pronunció por el caso con declaraciones explicativas fue cuando pidió la suspención del pago a la empresa adjudicada; desde la semana pasada Leyes prefrió unicamente brindar comunicados ante la prensa de Cochabamba.



Además el Alcalde habló hoy sobre las licitaciones de asfalto que el municipio realizó con la empresa MSPC SRL, parte de la Asociación 26 de Febrero que adjudicó mochilas chinas en dos gestiones, y aseguró que la Alcaldía de Cochabamba tiene 15 licitaciones con YPFB solo en el año 2017.



"El MAS no dice que uno de mis principales proveedores de asfalto es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Solo el año 2017 YPFB tiene 15 procesos de asfalto con la Alcaldía de Cochabamba, pero eso no lo dice el MAS", manifestó.



En la sede de Gobierno, el Alcalde aseguró que el proceso por el caso mochilas corresponde a un intento de golpe a la Alcaldía y una persecución. "Dicen verdades a medias, ¿qué van a decir mañana? Que hay un contubernio con YPFB", añadió.



Leyes desafió a los representantes del Movimiento Al Socialismo a investigar el caso y hacer peritajes.



De acuerdo al Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) La empresa MSPC tiene 15 registros de venta de asfalto desde 2015 al municipio.