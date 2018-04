Chuquisaca advierte a YPFB que incurre en el mismo error que llevó a congelar regalías de Incahuasi



18/04/2018 - 12:55:45

Correo del Sur.- La mañana de este miércoles el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sucre, una recusación contra el magistrado Orlando Ceballos “por haber anticipado su criterio sobre el descongelamiento de las regalías”.



La Gobernación de Chuquisaca advirtió este miércoles que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está incurriendo en los “mismos errores” del pasado al encomendar un nuevo estudio de campos compartidos que involucra al megacampo Incahuasi, sin que estén definidos los límites interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz.



"Señor Ministro (de Hidrocarburos) no cometan los mismos errores del señor Guillermo Achá (ex titular de YPFB)", advirtió el secretario de Energía e Hidrocarburos, Felipe Molina, durante una rueda de prensa la mañana de este miércoles.



Observó que el directorio de YPFB ni la Gobernación hayan sido notificados con alguna nota oficial sobre este trabajo que está bajo responsabilidad de la estatal petrolera.



Asimismo, cuestionó que se haya modificado el objeto de contratación de la empresa Sproule International Limited que sólo debía realizar la cuantificación y certificación de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2017, no así el estudio de Incahuasi.



“De acuerdo al decreto supremo 181 no se pueden hacer modificaciones al documento base de contratación hasta que concluya el proceso. La misma normativa que manejan en Yacimientos señala cuál es la situación”, sostuvo.



Explicó que el artículo 89 del decreto 181, referido a las modificaciones al contrato, establece que este tipo de modificaciones tendrán que estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación. “Si se hace una adenda para que se pueda incorporar un estudio de campos compartidos, este no es el camino. La propia norma de bienes y contrataciones de YPFB, en su artículo 38, igual habla de esas modificaciones y establece que todas las modificaciones, sea a través de la adenda o no, tienen que hacerse producto del cumplimiento del objetivo”, resaltó.



Molina mencionó que la observación de fondo es que se intente realizar los estudios sin existir límites definidos entre Chuquisaca y Santa Cruz, tal como lo hizo el ex titular de YPFB, Guillermo Achá. Recordó que dicho accionar provocó observación de Chuquisaca al Tribunal Constitucional Plurinacional que terminó congelando las regalías de Incahuasi.



Entretanto, el abogado Germán Gutiérrez, miembro del Comité Técnico y Jurídico de Defensa del Incahuasi, en declaraciones a radio Global, coincidió en varios aspectos con Molina, agregando que Chuquisaca debería impugnar la resolución 090/2018 emitida por el Ministerio de la Presidencia, ya que se trata de una “resolución perversa, porque asumió una delimitación sólo porque le da la gana”.



GREMIALES SE PRONUNCIAN



La Federación Departamental de Trabajadores Gremiales Comerciantes Minoristas Vivanderos y Ramas Anexas “15 de Mayo” emitió un voto resolutivo sobre la problemática de Incahuasi. Entre los puntos destaca el pedido a la Gobernación de Chuquisaca de crear una ley de asentamiento habitacional en los límites del campo Incahuasi.