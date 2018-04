Aguilar asegura que no existe señal de alarma en unidades educativas de Santa Cruz por influenza

18/04/2018 - 12:30:59

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo el miércoles que en el tema educativo aún no hay una señal de alarma en referencia a los casos de influenza, enfermedad que en Santa Cruz cobró la vida de 11 personas.



"Todavía no hay ninguna señal de alarma en el tema educativo y sí un control que deben realizar Sedes departamental y el Ministerio de Salud", dijo a los periodistas.



Ayer, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, dijo que se registró la muerte de otras cuatro personas por el virus de la influenza, con lo que suman 11 las víctimas de esa enfermedad en el departamento oriental en lo que va de 2018.



Aguilar manifestó que el Ministerio de Salud es la instancia que realiza la evaluación de los casos de influenza a través de un seguimiento y control.



Tras esa evaluación, dijo que Salud puede recomendar suspender o no las clases.



En días pasados, el Ministerio de Salud anunció que en mayo distribuirá 1.829.870 vacunas contra las influenzas AH3N2, AH1N1 y tipo B, en el marco de una campaña de vacunación para precautelar la salud de los bebés de seis a 24 meses, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.