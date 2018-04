Maluma demuestra su amor a Natalia Barulich con apasionada foto

18/04/2018 - 10:31:28

El Comercio.- Aunque interpretaron a una pareja con problemas de fidelidad en el video de "Felices los 4", en la vida real la relación de la modelo cubana y el cantante colombiano se viene caracterizando por su estabilidad.



Los rumores de romance comenzaron a fines del 2017 y para el verano del 2018 la pareja ya no se ocultaba de las cámaras y aparecían fotos de sus demostraciones de afecto en Instagram. Sin embargo, ningún gesto había sido tan contundente como el video que subió Natalia Barulích a sus redes.



"Eres mi todo. Te amo, Maluma", escribió la modelo como leyenda de este clip que la muestra besando al reguetonero.



"Estoy en estado de negación, quiero creer que el video es falso", "Me dan ganas de llorar", "Qué lindo novio", "Hermosa pareja", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la morena en Instagram, red social en la que la publicación ya cuenta con más de 700 mil reproducciones.



Pero este no fue el único momento con Maluma que Natalia Barulích subió a la red. En su Instagram Stories, apareció esta grabación en la que la pareja, de manera muy romántica, se toma de las manos mientras el colombiano conduce su vehículo.



Días antes, Natalia Barulích publicó una fotografía con su novia y le escribió: "Me haces sonreír". Ella respondió con un enfático: "Eres el amor de mi vida".



Natalia Barulích y Maluma se conocieron trabajando en el video de "Felices los 4", canción que, debido a su éxito, tuvo una versión en salsa con una nueva producción audiovisual también protagonizada por la cubana.



My everything ❤️ Te amo @maluma Una publicación compartida de Ναtαlία Bαrulίch 🌹 (@natalia) el 16 Abr, 2018 a las 7:22 PDT