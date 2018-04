Steve ya no es el Capitán América en Avengers: Inifinity War

18/04/2018 - 10:25:55

Los directores de "Avengers: Infinity War", Joe y Anthony Russo, han sorprendido a un sector de los fans de las películas de Marvel al señalar que Steve Rogers no será el Capitán América en la película próxima a estrenarse.



Los cineastas subieron a Instagram un afiche de "Avengers: Infinity War" donde el personaje interpretado por Chris Evans era mostrado con el nombre The Nomad (El Nómada). Muchos consideran a Rogers y el Capitán América como indistinguibles, pero en los cómics ya había presentado este cambio décadas atrás.



En la edición número 180 de "Capitán América", publicada en 1974, Steve Rogers dejó su traje azul y rojo debido a un desencanto con el gobierno de Estados Unidos. Asumió el nombre de Nomad y adoptó un vestuario distinto, con el que refuerza la idea de no estar vinculado a ningún país.



En la entrega 184 de la historieta Rogers decidió volver a ser el Capitán América, convencido de que no iba a ser un personaje ligado al gobierno, sino un representante de los ideales de su nación.



Lo que se verá en "Avengers: Infinity War" tiene más precedentes, pues en el número 332 del cómic (1987) Rogers tiene otro desacuerdo con el gobierno, que lo obligó a operar bajo supervisión. Eso lo llevó a usar un traje negro y a denominarse "Capitán" a secas.



Muchos han encontrado similitudes entre lo que se vio en la cinta "Capitán America: Civil War" y el mencionado cómic, donde por primera vez Steve Rogers porta una tupida barba y parece que "Avengers: Infinity War" se basó en esto para el nuevo look del personaje.



Habrá que esperar al estreno de "Avengers: Infinity War" el 26 de abril para comprobar qué tanto cambia esta versión de Nomad con la vista en los cómics.