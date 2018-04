Selección: No será facil sacar a Soria

18/04/2018 - 08:47:29

El Diario.- Si la Federación Boliviana de Fútbol decide rescindir el contrato con Mauricio Soria, el actual seleccionador, se habrá frustrado un plan que quiere llevar adelante a como de lugar el técnico.



Ayer se confirmó que Soria tiene contrato vigente hasta diciembre de este año y si la FBF decide rescindir su contrato, deberá pagar la friolera de 300.000 dólares, lo que estipula en su contrato firmado en su momento con Rolando López.



Si bien esta situación no genera la preocupación de la dirigencia federativa, quien al parecer tiene otros planes para conformar el nuevo cuerpo técnico de la Verde. Soria no se ha pronunciado luego del partido ante Curazao y el presidente de la FBF, César Salinas, confirmó de que pretende conversar con el DT Soria y conocer su plan de trabajo,



El viernes, tras la posesión de Henry Salinas en el Tigre, el actual titular federativo expresó que no le gustó la derrota ante Curazao y anunció algunos cambios.