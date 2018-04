El Tigre va por su vigésimo partido sin perder en Copa



18/04/2018 - 08:44:31

Página Siete.- The Strongest buscará hoy sumar su vigésimo encuentro consecutivo sin conocer la derrota como local en la Copa Libertadores, marca a la que podrá llegar si vence o empata con Atlético Tucumán en el duelo de hoy (18:15) en el estadio Siles.





El partido que corresponde a la tercera fecha del certamen continental encontrará a dos equipos con realidades distintas. Los atigrados están en la tercera posición con tres unidades luego de su victoria como local ante Peñarol por 1-0 y la derrota ante Libertad en Asunción por 3-0.





Mientras que el plantel argentino no sumó ningún punto en las primeras dos jornadas, por lo que hoy debe conseguir un buen resultado para no alejarse de la zona de clasificación a la siguiente fase.





En lo futbolístico el equipo de Achumani tiene como principal baja al zaguero ecuatoriano Édison Carcelén, quien vio la tarjeta roja en el duelo ante los albinegros paraguayos de la pasada jornada, en su reemplazo estará Gabriel Valverde.





Además de esta variante obligada, el técnico César Farías cambió otros tres jugadores respecto al partido en Paraguay de hace dos semanas. En el arco, José Peñarrieta será titular en lugar de Ever Caballero. La otra variante también está en la zaga. Ramiro Ballivián ingresará en el lateral derecho, posición que ocupó Maximiliano Ortiz y la cuarta modificación es la titularidad de Rudy Cardozo en la línea de volantes.





El técnico Farías repetirá el dibujo táctico (4-3-3) con el que venció (2-0) el pasado fin de semana a Royal Pari en Santa Cruz. Del onceno que paró Farías en ese encuentro sólo Carcelén será la ausencia, los otros 10 jugadores serán titulares esta noche ante los tucumanos.



Mientras que Atlético Tucumán se entrenó ayer en el complejo de Blooming. Luego de un par de días en Santa Cruz, llegará a la sede de Gobierno, pasado el medio día.





El técnico Ricardo Zielinski tendrá el retorno de Andrés Lamas. El defensor no estuvo en los últimos encuentros por un desgarro. El técnico también contará con el experimentado Rafael García, quien era duda debido a una molestia.





Historia





Atlético Tucumán es el primer equipo del exterior que jugó en el viejo estadio Siles.





El 21 de febrero de 1930 se disputó el lance entre el cuadro argentino y la Selección B de La Paz, con un triunfo por 3-1 de los visitantes.





Según el libro Historia del fútbol de La Paz, de Felipe Murguía, el equipo tucumano “era más conocido por el quinteto Fasora”.



20.100 localidades a la venta



Entradas Hoy desde las 9:00, la dirigencia atigrada pondrá a la venta 20.100 entradas para los cuadro diferentes sectores, con precios de 40 bolivianos para las curvas, 60 general, 100 preferencia y 150 butaca.

Hinchas Desde ayer se vio en las calles del centro de La Paz varios hinchas del club tucumano.

Rivales Desde las 20:45 de hoy, en el estadio Nicolás Leoz, Libertad recibirá a Peñarol por la tercera fecha del mismo grupo de los atigrados. Los paraguayos son primeros luego de dos victorias en las primeras dos jornadas.