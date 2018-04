Suman denuncias por abuso sexual en grupo scout



18/04/2018 - 08:32:59

El Diario.- Luego de conocer una carta difundida por las redes sociales de una madre de familia dando a conocer que su hijo fue testigo de actos de acoso sexual el año 2005 contra menores en la organización Boy Scout en La Paz, miembros y líderes fueron citados a declaraciones ante la Policía.



Los supuestos responsables de abuso sexual con toques impúdicos, exposición de pornografía a menores de edad, amedrentamiento, dopaje, son algunos de los supuestos delitos atribuidos a Henry A., Hebert G., y Gunter M., presuntamente, el grupo afectado estaría compuesto por niñas y niños del grupo scout.



Según el relato de la carta viralizada en las redes sociales, la oficina Nacional de los Scouts tuvo conocimiento de tales hechos en 2006, pero no hizo nada, por lo que una de las líderes hubiera indicado a los niños no reunirse con el principal sospechoso de los abusos.



Mediante una entrevista a las víctimas, que en ese entonces tenían entre 11 y 13 años, difundida por la red Bolivisión, afirmaron que se les mostró un video pornográfico. “Él nos mostró a cuatro muchachos (un) video pornográfico, nosotros niños no teníamos ni idea de eso” relató uno de ellos, mientras que otro entrevistado señaló: “Él nos daba la señal, nos dice que teníamos que masturbarnos, ‘ahora necesito que se masturben de esta manera como están viendo en la película’ (...) algunos no podían y esta persona se enojaba”, expresó entre sollozos.



En esta misma entrevista una de las víctimas relató que durante un campamento el líder, ahora denunciado, instruyó que él y otra persona más durmieran en la misma carpa y procedió a incitar a los niños a protagonizar actos sexuales delante del supuesto líder.



SEPARADOS DEL ESCULTISMO



Según los relatos, emitidos por la misma cadena televisiva el año 2011, el afectado, entonces un adolescente, refiere que fue invitado por el dirigente a consumir bebidas alcohólicas e intentó abusar de él sexualmente luego de haberle efectuado varios toques impúdicos. Otro afirmó que los inducía consumir sedantes y tomar bebidas alcohólicas.



“Fue un error no haber hecho público este asunto en su momento. Esperamos que ahora esto siente precedente para que no les pase a más gente, las personas así tienen que estar en agujeros”, relató la víctima entrevistada.



INVESTIGACIÓN



Al respecto, el Director de la Felcc de La Paz señaló que es posible que haya más víctimas del hecho y en ese sentido hizo un llamado para que se realicen las denuncias correspondientes. “El caso ya está en proceso de investigación”, confirmó Erick Avendaño, efectivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



“Es importante que las víctimas de estos hechos se apersonen a la Policía. Aquí van a recibir la protección que requieren, tenemos personal que realiza terapias de contención y desde luego vamos a perseguir penalmente a los responsables de estos hechos”, aseveró.



Por su parte, el fiscal de La Paz, Edwin Blanco, instruyó a una comisión de fiscales investigar el hecho.



Ante la convocatoria de la Policía y frente a la crítica situación en la institución del escultismo, la directora del Distrito Scouts La Paz, Laura Torres, informó que se preparó documentación que será entregada con fines investigativos a las autoridades policiales para cooperar con las investigaciones.



Por su parte, los padres de familia de niños que actualmente son parte del movimiento scout pidieron justicia para las presuntas víctimas, considerando que el delito no ha prescrito en el caso de quienes no hayan alcanzado la mayoría de edad.