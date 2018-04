Aprobaron Ley para el traslado de La Ramada



18/04/2018 - 08:31:41

El Día.- La Comisión Mixta del Concejo Municipal analizó y aprobó este martes el proyecto de ley de Ordenamiento, Recuperación de espacios de la ciudad en el área del mercado La Ramada sud este, y traslado de comerciantes asentados en espacios públicos al nuevo mercado municipal La Ramada. La norma ahora pasará a consideración del pleno del órgano legislativo para su tratamiento este jueves 19 de abril.



Participaron gremialistas de La Ramada. La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, destacó el apoyo de los miembros de la comisión mixta y felicitó por la madurez y consecuencia de los dirigentes de las 43 federaciones del mercado La Ramada que llegaron la tarde de este martes hasta dependencias de Parques y Jardines.



“El plan de ordenamiento también comprende la restauración y adecuación del edificio de la ex Terminal para devolverle a la ciudad un sitio cultural y turístico para el gozo y disfrute de las familias”, dijo Sosa.



Ratifican el traslado para el 30. Ante la consulta de algunos dirigentes gremiales sobre los rumores de que el traslado se postergará, la presidente fue clara y contundente al señalar que será sí o sí el 30 de abril de forma pacífica y que además habrá un gran acto de inauguración, según lo dispuso el alcalde Percy Fernández. "Después del 30 de abril no quedará nadie en las calles del mercado, porque además hemos pedido la ayuda de la Policía y del Ejército para que coadyuven en esta tarea histórica de recuperación de los espacios públicos”, agregó la presidente.



La guardia municipal tendrá plazo para mudarse. Por otro lado, Sosa indicó que se dará un plazo al ejecutivo para el traslado de la Guardia Municipal, a nuevas instalaciones, las mismas que contarán con todas las comodidades, como comedor, gimnasio, etc. "Esperemos que esté listo para esta gestión, aseveró.



Se coordinó el desalojo de ambulantes. Asimismo, comunicó que ya coordinó con las Fuerzas Armadas el plan de desalojo que se aplicará a los ambulantes asentados en 16 calles de la rotonda del Plan Tres Mil, hoy miércoles 18; sin embargo, por cuestiones estratégicas no reveló el horario.



Informales protestaron en el Concejo. Por su parte los vendedores ambulantes del Plan Tres Mil, llegaron hasta las puertas del Concejo Municipal, protestando con el anuncio de desalojo con ayuda policial.



"Vemos que es un abuso lo que quiere hacer el municipio, no tenemos dónde vender, porque no nos otorgan puestos en ninguno de los mercados", dijo Ramiro Choque, uno de los vendedores informales.



