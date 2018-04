Estrenan equipo para identificar en 30 segundos el glaucoma



18/04/2018 - 08:30:29

Página Siete.- El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) obtuvo un retinógrafo con un nuevo software que detecta de forma temprana el glaucoma y de esa manera se puede prevenir la ceguera. El equipo fue donado por la organización Retinalays de Dinamarca.





Por esa razón, los profesionales de esa institución son los que envían los resultados en menos de 30 segundos.





“Hemos hecho un compromiso con la organización Retinalays para ayudar a la gente de escasos recursos. Ellos trajeron a Bolivia, especialmente al INO, esta novedad. Se trata de un equipo, el retinógrafo, que toma una fotografía del fondo del ojo sin dilatar la pupila del paciente y si este no tiene catarata u otra complicación, capta perfectamente las imágenes de la retina”, explicó el director del nosocomio público, Joel Moya.





Aseguró que tras contar con las fotos se las envía vía internet a Dinamarca, donde está el personal de la organización para que revise las imágenes y en 30 segundos responden con un resultado.





Moya remarcó que este software puede detectar alteraciones primarias en los ojos y precisar si el paciente está desarrollando glaucoma. “Es una tecnología de punta que recién se está lanzando en el mundo y nosotros como Bolivia tenemos y además como INO tenemos la alegría de contar con ella”.





Añadió que de esta tecnología, lo que llama la atención es el estudio de la hemoglobina, pues debido a que esta se concentra en el nervio óptico, detecta el inicio o proceso de la enfermedad. Eso significa que cada vez “se comprende mejor al glaucoma” y por ello se puede realizar tratamientos para evitar que crezca la patología. “Quien sabe que con una tecnología así de punta, se vislumbren nuevos tratamientos”.





Según Moya, el glaucoma no tiene cura y una vez que se manifiesta, el paciente está obligado a iniciar un tratamiento para evitar la ceguera. “Si se detecta a tiempo, el paciente puede terminar con algunas complicaciones como baja visión, pero conservando la vista”.





El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de forma gradual. Esta enfermedad se presenta por diversas razones: puede ser hereditaria, por el uso de ciertos medicamentos, una miopía alta e hipermetropía. “Esas alteraciones hacen que el nervio óptico sufra problemas de vascularidad y su fibra comience a morir. Cuando ocurre aquello, el ser humano sentirá que el campo visual se le reduce y termina viendo como si fuese a través de un tubo”, explicó el experto.





Hay diferentes tipos de glaucoma, aunque en Bolivia el más común es el glaucoma de baja presión.



“Algunos pacientes dicen que usaron cortisona y que debido a ello, en poco tiempo se quedaron sin visión. Esta enfermedad no perdona”.





De acuerdo con el estudio de detección de ceguera prevenible (RAF, en inglés), en Bolivia hay cerca de 200 mil personas con deficiencia en la vista y de ellas 80.000 tienen discapacidad visual o diferentes enfermedades como cataratas, de retina y córnea.





De ese universo, 160 mil tienen baja visión, de ellos 20.000 son afectados con glaucoma y el 10% de ellos, vale decir 2.000, están ciegas por esta patología y el resto no sabe que tiene la patología, pero está en proceso de tenerla.





La enfermedad puede presentarse sin síntomas, pero algunos pueden tener visión borrosa, dolor de cabeza y ojos, náuseas y vómitos y aparición de un arco iris alrededor de las luces brillantes.





Esta patología se presenta a cualquier edad, aunque principalmente en personas mayores de 50 años.





Ante esta situación, el INO y sus tres subespecialistas lanzan una campaña de detección temprana de esta patología con esta nueva tecnología de forma gratuita.





De esta actividad pueden participar personas mayores de 40 años que hayan tenido algún pariente con la patología. La campaña se realizará de 9:00 a 14:00.