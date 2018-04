Quillacollo limpia a comerciantes de las calles



18/04/2018 - 08:29:31

Opinión.- Las autoridades municipales de Quillacollo decidieron “limpiar” las calles de comerciantes y privilegiar el espacio para los transeúntes.



Personal de la jefatura de Actividades Económicas inició ayer los operativos de control en diferentes zonas.



Personeros del municipio señalaron que los vecinos pidieron que sean retirados los vendedores que están asentados en las aceras, porque no hay espacio en las veredas para caminar.



El control se realizó en las calles Sucre, Oruro y en la avenida Santa Cruz, donde existen comercios de electrodomésticos, mueblerías y otros.



Personal de Recaudaciones notificó a todos los comercios y les recordó que solo está permitido salir 50 centímetros desde sus puntos de venta y que no deben invadir la calzada para evitar congestionamiento vehicular.



El jefe de Actividad Económica, Henry Vargas, dijo que si no cumplen la normativa, la Alcaldía decomisará la mercadería.