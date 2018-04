La Alcaldía controla zona de ambulantes en el Plan Tres Mil luego de un megaoperativo



El Deber.- Tal y como lo había anticipado Angélica Sosa, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, gendarmes y efectivos de la Policía se trasladaron hasta el Plan Tres Mil, para ejecutar el desalojo de al menos 1.500 comerciantes disidentes, que continúan asentados en la rotonda del lugar tras abandonar los puestos asignados por el municipio en al menos seis mercados de la zona.



Los gendarmes fueron formados en la rotonda y actuaron cerca de las 4:30 AM. Esa zona es el punto clave para los accesos a lugares como El Mechero o La Campana y aunque se había anticipado la presencia de ambulantes, no habían. La Policía desplegó hasta ese lugar un carro neptuno.



El objetivo de los comerciantes, según manifestaron autoridades como Sosa o el concejal Rómel Porcel, es quedarse en la rotonda para vender productos de hasta dudosa procedencia, afectando el espacio público. Sosa dijo que tenía la autorización del alcalde Percy Fernández para solicitar respaldo de la Policía.



Algunos bien equipados con el uniforme de siempre y protegidos con cascos, botas y pecheras, esperaban cualquier orden. Los otros dos grupos estaban identificados con chalecos anaranjados, azules y rojos. La inusual presencia de la guardia municipal -bien equipados-, llamó la atención de los vecinos que dudaron en abrir sus negocios. Lucían nerviosos y expectantes ante cualquier movimiento.



Cerca de las 5:00 AM y cuando el transporte público comenzó a circular, los gendarmes se desplegaron hasta las rotondas para desviarlos con el objetivo de evitar riesgos. Se confirmó un cambio en la ruta hacia la zona. Una vez llegaron hasta El Mechero, comenzaron a levantar muebles y colocarlos en camiones. Estos muebles son utilizados por los comerciantes para marcar el territorio en el que se asientan. No hubo resistencia.



Donde sí se generó discusión fue cuando se procedió a cortar los fierros de los toldos que cubren los negocios, sobre todo en el sector donde se vende carne. Los comerciantes que tienen negocios al borde de las aceras se quejaron porque no los dejaban trabajar. "La (Angélica) Sosa está en contra de los ambulantes, no de nosotros", le gritaron a los funcionarios que con máquina en mano cortaban los soportes.



Es más, hubo una que sacó la orden de funcionamiento reclamando airadamente que no es ambulante. Pese a ello se procedió a cortar los fierros que estaban a unos metros. De acuerdo al primer informe que se dio, la Policía se mantenía en alerta y solo llegarían hasta el lugar en caso de que los gendarmes fueran rebasados. Y si los efectivos también eran rebasados, recién se recurriría al ejército, como lo anticipó Angélica Sosa.



Por su parte el concejal Tito Sanjinez, en contacto con EL DEBER Radio, dijo que desde el municipio hubo desacuerdo en la parte de la reubicación tras el incendio que se generó en esa zona el año pasado y que ese aspecto hoy pasa la factura. Pero además, se quejó porque no hubo el mismo trato "que los comerciantes de los otros mercados. Aquí no debe haber comerciantes de primera o de segunda", sostuvo.