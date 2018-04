Comerciantes anuncian marcha de apoyo a Leyes; Coca asume defensa



18/04/2018 - 08:24:03

Los Tiempos.- A tres días de la declaración informativa del alcalde José María Leyes, el viernes, por la compra irregular de 91 mil mochilas escolares, diversos sectores expresaron su apoyo a la autoridad y manifestaron que se movilizarán e incluso impedirán una posible detención de la autoridad.



Uno de los sectores que se pronunció fue el de los comerciantes. Indicaron que el viernes acudirán de forma masiva a la Fiscalía y, en caso de ser detenido el Alcalde, se movilizarán por la ciudad.



“No vamos a permitir una detención del Alcalde, por lo que vamos a estar en constante vigilia el viernes en la totalidad el comerciantado. Y si detienen a Leyes, vamos a movilizarnos de un modo que Cochabamba nunca ha visto”, señaló el coordinador de los mercados, Abel Balderrama.



Asimismo, indicó: “No son cosas probadas ni contundentes y lo que se quiere es tergiversar la situación. Exigimos que le dejen terminar la gestión”. En tanto, para el jueves se convocó a una marcha para gestionar que los comerciantes sean dueños de sus puestos.



Por otro lado, una de las paralelas del Control Social señaló que solicitaron informes pormenorizados del proceso de compra y adjudicación con el fin de fiscalizar la denuncia realizada por la concejala Molina. Agregaron que no se debe politizar la investigación y se debe permitir la estabilidad de la gestión municipal.



“Como existe una denuncia, pedimos que se permita llevar a cabo la investigación y se deje de politizar esta situación. No apoyamos a una persona, sino a una gestión municipal que debe estar consolidada para ejecutar las obras”, manifestó el presidente del Control Social, César Navarro.



Siguió: “Es una autoridad democráticamente elegida que debe cumplir su periodo. Hay una denuncia que debe ser investigada, pero para eso está el Ministerio Público, el cual deberá comprobar si la denuncia es cierta o no”.



Navarro indicó que siguen todas las acciones desde que Molina dio a conocer la denuncia. Empero, no anunciaron medidas.



Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, manifestó que recibieron numerosas muestras de apoyo de sectores sociales que indicaron que se movilizarán el viernes.



Renuncia Coca



El exsecretario de Gobernabilidad, Sergio Coca, renunció a su cargo para ser parte del equipo jurídico que defenderá al alcalde Leyes durante este proceso, informó el secretario General, Ricardo Pol.



En su muro de Facebook, Coca escribió: “Ante el conocimiento del orquestado golpe municipal que se encuentra realizando el MAS en contra de mi amigo y hermano José María Leyes y la gestión municipal, decidí renunciar para integrarme al equipo jurídico que defenderá el inventado proceso penal (…) Por ello, desde hoy (por ayer) hasta donde sea necesario defenderé a mi Alcalde, amigo y hermano”.







Marcharán un día antes. Asimismo, los gremiales marcharán al Concejo Municipal, mañana, para entregar laley de derecho propietario de sitios.







OPINIONES



"No se trata de la persona, sino de la gestión municipal que fue democráticamente elegida y debe tener un sustento para continuar sin problemas". César Navarro. Control Social



"Hemos recibido llamadas de varios sectores sociales que quieren movilizarse el viernes para evitar cualquier detención. Hay apoyo para el Alcalde". Álex Contreras. Secretario Ejecutivo







COSTAS LLAMA A LOS COCHABAMBINOS A DEFENDER A SU ALCALDE ANTE “COMPLOT”



Ante la difusión de un audio que señala un supuesto complot contra el alcalde José María Leyes y todo el conflicto desatado por las mochilas chinas, el gobernador de Santa Cruz y líder de los Demócratas, Rubén Costas, llamó a los cochabambinos “a defender a su Alcalde democráticamente elegido”.



Costas calificó la polémica como una “escandalosa trama de acoso a José María Leyes y que tiene como objeto el desalojo y el encarcelamiento del Alcalde del Cochabamba”, dijo.



Siguió: “Hacerle saber a todo el pueblo que los Demócratas hemos combatido y seguiremos combatiendo la corrupción, pero que no consentiremos el martirio a un representante legítimo de los cochabambinos por el simple hecho de defender el voto del pueblo del 21 de febrero”.



Ante este hecho, el Alcalde agradeció el apoyo del líder de los Demócratas. Además, señaló a Costas como un ejemplo de lucha por la democracia en Bolivia.



El conflicto por las mochilas comenzó hace más de dos semanas, cuando la concejala Rocío Molina (MAS) denunció la compra anticipada del material escolar 104 días antes de que se publicara la licitación.



Días después, se detectó la filtración de los logos. A esto se suma que se descubrió la compra fue similar en 2017.



Y esta semana se conocieron audios de un supuesto complot del MAS