Enfermos con cáncer dan ultimátum para abrir radioterapia



18/04/2018 - 08:22:43

Página Siete.- La Asociación de Familiares y Pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas dio ayer un ultimátum al Servicio Departamental de Salud (SEDES) y a la dirección del nosocomio para que contraten a un físico médico. Caso contrario, la organización anunció bloqueos y marchas.





Por su parte, el director del hospital, Gonzalo Sillerico, afirmó que ya se contrató al personal y se comprometió a que desde hoy comenzará a funcionar el equipo de radioterapia.





“Ya es el colmo que hasta estas alturas no se haya puesto fin a este conflicto. Es un mes y dos semanas que la unidad de Radioterapia no está funcionando; primero fue porque el equipo de cobaltoterapia -que trata con radioterapia el cáncer- no esté equilibrado y por eso no funcione, y ahora es porque no contrataron aún un físico médico”, reclamó la representante de la Asociación, Rosario Calle.





Hace tres semanas, la organización bloqueó la puerta del nosocomio (avenida Saavedra) para exigir a las autoridades departamentales una pronta solución. Calle dijo que hasta la fecha fueron escuchados a medias.





“Efectivamente ya se ha mejorado el equipo de cobaltoterapia. Al hospital llegó personal de Santa Cruz para calibrar el aparato, por lo que estaría listo para nuevamente usar el equipo. Pero, no contamos aún con el especialista”, dijo Calle y aseguró que por ello le están dando “un ultimátum al SEDES y a la dirección del nosocomio” para que solucionen este conflicto.





Acotó que no se puede esperar más tiempo ya que más de 50 pacientes están en lista de espera para iniciar su tratamiento. “Las autoridades no pueden jugar así con la vida humana, todos saben que la enfermedad no espera y este tiempo que están perdiendo es muy valioso para ellos”.





Aseguró que ante esta “emergencia” en la que se encuentran los miembros de su organización demandaron en varias ocasiones una solución al director del SEDES, Freddy Valle, quien se comprometió a resolver “lo antes posible este dilema, pero hasta ahora no hay nada”.





Valle explicó que envió una carta al gobernador, Félix Patzi, para que él como máxima autoridad departamental ayude a que se reanuden los tratamientos.





El director del hospital dijo que ya se contrató a un físico médico, por lo que debería terminar el conflicto. Pero, indicó que este especialista sólo trabajará en el turno de la mañana. Sostuvo que para el horario de la tarde se contratará a otra persona más. “Estamos en eso. Además, la persona que debía encargarse de traer a ese profesional es la responsable de esa unidad y me dijo que está en eso”.





Afirmó que ahora, lo único que falta es arreglar el problema administrativo y que por ello se comprometió a que desde hoy se dará inicio nuevamente a los tratamientos con esos equipos.