Para el Caso Rózsa: Farfán se ofrece como testigo en la CIDH



18/04/2018 - 08:14:47

El Día.- El exjefe policial, Ciro Farfán, asegura que está dispuesto a ir a declarar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del hotel las Américas.



La exautoridad policial afirma que el 16 de abril del año 2009, se registró una "ejecución extrajudicial" y no así un operativo con fuego cruzado que argumenta el Gobierno de Bolivia por la muerte de tres ciudadanos: Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.



Días atrás, este organismo internacional admitió la demanda contra el Estado boliviano, por la muerte de los tres ciudadanos mencionados en el que se vulneran derechos humanos.



Posición. Farfán afirmó que lo ocurrido en el hotel cruceño hace 9 años fue una "ejecución extrajudicial" y ratificó que quien ordenó la misma es Jorge Santiesteban, quien entonces era Director Nacional de Inteligencia.



Recordó que en 2009 era comandante regional de El Alto, y que un viceministro los llamó para custodiar a los sobrevivientes Elöd Tóásó y Mario Tadic.



Tras recibir la llamada, gestionó que sus superiores le autoricen actuar y se comunicó con el comandante departamental, quien dijo no saber nada del operativo del 16 de abril, y que éste a su vez se comunicó con el comandante general, Víctor Hugo Escobar, quien tampoco sabía de lo ocurrido en el hotel. Con ese argumento, sostuvo que Santiesteban actuó de forma unilateral, puesto que no se tomó en cuenta el conducto regular de la Policía. "La CIDH ha admitido el caso. Me notificarán, pienso yo. Como quiera que mis declaraciones tienen fundamento y tienen respaldo", sostuvo Farfán.



Acciones. En tanto, el pasado lunes 16 de abril, los amigos y familiares de los procesados en el bullado caso realizaron una vigilia afuera del Palacio de Justicia, para recordar los 9 años de que lleva ventilándose el caso.



Al acto asistieron los amigos cercanos, entre ellos la senadora Carmen Eva Gonzales.



María del Carmen de Prado, esposa del general Gary Prado Salmón, afirmó que continuarán firmes en la defensa de cada uno de los procesados. "Estamos unidos de pie y así vamos a permanecer hasta lo último", dijo.



5 Personas

Fueron las primeras que acudieron a la CIDH dentro del caso Rózsa.