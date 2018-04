UD instala carpa en pleno hemiciclo parlamentario



18/04/2018 - 08:05:03

Correo del Sur.- “No al golpe parlamentario”, se lee en el lienzo de una carpa que un bloque de diputados de la opositora Unidad Demócrata (UD) instaló ayer a manera de oficina en el hall de la Asamblea Legislativa.



El despacho asignado a ese frente aún no fue entregado por problemas internos. El conflicto data de hace tres meses y se originó en la elección de la jefatura de la bancada de UD que no encontró consenso. Un bloque mayoritario apoyó al diputado Gonzalo Barrientos, mientras que otro a Norman Lazarte.



“Lamentable, hay un golpe a la institucionalidad de la bancada de oposición. No se toma en cuenta los derechos que tenemos como representantes del pueblo al extremo que nuestra oficina la tienen cerrada, no nos dan la llave”, reclamó Barrientos ayer, martes.