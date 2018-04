IGM: Demarcación se hará sólo cuando haya acuerdo



18/04/2018 - 07:52:06

Correo del Sur.- El Instituto Geográfico Militar (IGM) anunció que aunque se apruebe una ley de delimitación interdepartamental, sólo podrán realizar una demarcación si hay un acuerdo entre Santa Cruz y Chuquisaca.



El jefe del IGM Distrito Camiri, que tiene competencia en todo el Chaco boliviano, coronel Arturo Echalar, declaró a este diario que su competencia se activará una vez que ambas regiones lleguen a un entendimiento.



“De acuerdo a la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, tiene que haber la presencia de los representantes de cada unidad territorial en un proceso de demarcación, aun así haya la ley. Eso está establecido en el procedimiento; por lo tanto, el IGM no puede hacer de oficio y sin la presencia de los representantes de ambas unidades territoriales ningún tipo de demarcación”, remarcó.



Respecto a las fotografías que circularon del colocado de bulones (barras de acero), que se utilizan para la demarcación, dijo que podrían haber sido colocados por alguna empresa caminera o cartográfica que realizan trabajos en el lugar.



"Ellos también ponen los puntos de control y el monumento que está ahí es posible que haya puesto la empresa caminera o alguna empresa cartográfica como referencia", especuló.



Dentro del proceso de delimitación, el IGM participa solamente en la demarcación, consistente en la materialización de puntos aprobados por las partes en conflicto, lo que después debe ser homologado con una ley.



“Entones una vez emitida la ley con las coordenadas correspondientes, nosotros coordinamos con los representantes técnicos de las unidades territoriales para proceder con la demarcación a requerimiento de las unidades territoriales obviamente, porque ellos son los encargados de correr con los aranceles del costo demarcatorio”, señaló.



La alerta



Antes de la aclaración del IGM, el cívico del Chaco José Aramayo alertó por los medios de comunicación que personeros del IGM y de la Dirección Nacional de Límites estarían realizando trabajos en la cumbre de Incahuasi y colocando bulones de manera ilegal.



“No pueden agarrar y estar trabajando de esta manera (...), a oscuras, a espadas del pueblo de Chuquisaca, cuando estamos buscando el diálogo entre los gobernadores de Chuquisaca y Santa Cruz y así tener una solución para ambos departamentos”, denunció.



Explicó que en ese sector entre Chuquisaca y Santa Cruz el límite es la comunidad de Aratical, por lo que pide a las autoridades nacionales "no provocar al departamento", queriendo hacer creer que el límite interdepartamental es la cima de Incahuasi.



Por su parte, la Gobernación instruyó el viaje de una comisión hasta el municipio de Muyupampa (donde está Incahuasi), para verificar ese trabajo que estarían cumpliendo personeros de alguna entidad nacional.



PROYECTO DE LEY "SIN AVANCEs"



El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, informó, de manera oficial, que hasta ayer “no ha tenido ningún avance” el proyecto de ley de delimitación interdepartamental en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y anunció que este viernes se reunirá con el presidente de YPFB, Oscar Barriga, y el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, para hacerles conocer la posición de Chuquisaca “de manera clara”. Advirtió que su bancada, más allá de ser del oficialismo, asumirá las determinaciones que emanaron de la asamblea de instituciones del pasado lunes.



Por su lado, la diputada opositora Lourdes Millares abrió la posibilidad de que el proyecto de ley pudo haber ingresado ayer como correspondencia a la Comisión de Tierra, Territorio y Autonomías, que está presidida por el cruceño Erick Morón.



“Lo preocupante de esta comisión es que puede llamar a sesión cualquier momento, de lunes a viernes, y que el presidente es de Santa Cruz, así como la mayoría de sus miembros”, dijo al reclamar al gobernador Esteban Urquizu apurar las acciones para impedir el tratamiento del proyecto en la ALP.



“Si no lo hacen de manera inmediata, los actos dentro de la Asamblea se van a ir consumando progresivamente”, vaticinó.



Por su lado, el secretario Jurídico de la Gobernación, Armin Cortez, anunció que hoy se podría interponer alguna acción. “Estamos evaluando la pertinencia del recurso”, sostuvo.



En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó suspender el pago de regalías del megacampo Incahuasi, que sólo beneficiaba a Santa Cruz, hasta que se realice un proceso de delimitación interdepartamental de acuerdo con la Ley 339 y, posteriormente, un nuevo estudio de campos compartidos.



En la jornada



El próximo 26 de abril se celebrará en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz la audiencia sobre la acción de cumplimiento que interpuso el diputado cruceño Henry Cabrera contra YPFB para restituir las regalías de Incahuasi.

Entre Chuquisaca y Santa Cruz no hay ni siquiera mojones de referencia porque entre ambos departamentos no hay una delimitación, según el IGM.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, prevé que el nuevo estudio de Incahuasi concluya en 30 días. La Gobernación de Chuquisaca calificó de “inadmisible” hacer este trabajo sin límites definidos.

La Facultad de Derecho realizará hoy, en su edificio nuevo, el conversatorio “Incahuasi–La casa del Inca”, con Germán Gutiérrez, Juan José Bonifaz y Santiago Arana como expositores.

La FUL anunció que los tres estamentos de la Universidad San Francisco Xavier partirán este viernes a Muyupampa para realizar un acto de defensa en Incahuasi el sábado.