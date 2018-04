Fiscalía imputa a dos detenidos en Huanuni en mega operativo contra robo de mineral



17/04/2018 - 19:07:51

Oruro, (ABI).- El fiscal del Distrito de Oruro, Mario Rocha, informó el martes que esa instancia judicial imputó a dos detenidos, producto de un operativo realizado por la Policía Boliviana en el distrito minero de Huanuni para luchar contra el robo de mineral, denominado "jukeo".



"Hemos imputado a una persona por daño a la propiedad del Estado y hurto de mineral (...), también al conductor de una volqueta que transportaba 200 litros de gasolina y no contaba con la documentación pertinente y ambos son puestos a conocimiento del órgano jurisdiccional para que se decida su situación procesal", informó a los periodistas.



Explicó que en ese operativo policial se encontró a un ciudadano en posesión de 48 sacos de mineral, de quien no reveló su identidad, y se recuperó otros 88 sacos de diferentes domicilios, que suman 3.200 kilos de mineral.



Detalló que el segundo imputado fue identificado como Gonzalo P., imputado por tráfico de sustancia controlada, 200 litros de gasolina, en la carretera Oruro Huanuni, tranca de Bombo.



Rocha indicó que el Ministerio Público entregó todo el mineral decomisado a la Empresa Minera de Huanuni, en calidad de custodia, porque la Fiscalía no cuenta con ambientes para mantener en depósito el mineral.