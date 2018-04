Físico chileno explica cómo la inteligencia artificial ya puede sustituir a los políticos



17/04/2018 - 19:06:24

RT.- El físico chileno César Hidalgo, director del grupo de aprendizaje colectivo del laboratorio multimedia del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), lidera un proyecto de democracia basada en un sistema de perfil informático de cada ciudadano para que les aconseje a quién votar y que, en última instancia, sustituya a los políticos que se presentan a los distintos comicios, según informó este lunes El Mercurio.



El científico de 38 años, quien ejerce como profesor del MIT desde hace casi una década, propone utilizar la inteligencia artificial para crear un sistema informático capaz de analizar las posturas de los ciudadanos en relación con diferentes temas y generar un "senador avatar" en forma de "software". Esta herramienta personalizada tomará datos sobre nuestra actividad en Internet y las redes sociales, y nos aconsejará qué votar para, finalmente, poder activar la opción de que vote automáticamente por nosotros cuando sea necesario mediante un "piloto automático". "Imagínate un futuro en el cual cada persona tiene un senador personalizado [...] que toma datos sobre tus hábitos de lectura, sobre tus interacciones en redes sociales, tu test de personalidad, información que tú le provees a esa persona virtual para que te represente cada vez que una ley o una legislación se va a votar", explicó el físico chileno.



La idea es que este senador virtual lea la nueva legislación y la cruce con los datos de la persona a la que represente, para estimar qué es lo que el usuario en cuestión votaría. Por otro lado, Hidalgo asegura que en la actualidad "la democracia ha sido capturada", ya que se generan una gran cantidad de perfiles en la red para tratar de influir en la decisión de los votantes, como se ha visto en el reciente escándalo de Facebook y Cambridge Analytica.



El proyecto, que algunos ya han bautizado como "Democracia Artificial", pretende ser una alternativa al actual sistema electoral, en el que cada vez hay una participación más baja debido al desencanto con la democracia por parte de la gente. "Hoy en día no es sorpresa que hay mucha gente que está desilusionada con la democracia, la gente ya casi no vota", dijo Hidalgo al medio chileno. Asimismo, uno de los posibles resultados sería una hipotética participación directa del 100 % sin la necesidad de que los representantes sean de carne y hueso, añadió el profesor del MIT.



No obstante, Hidalgo es consciente de lo innovadora que es su propuesta, por lo que tiene dudas al respecto de si la sociedad está preparada para implementar una iniciativa de tal envergadura a nivel político y social. "¿Tenemos una sociedad en la que realmente queremos amplificar las voces de todas las personas?". El joven científico, que presentó la idea durante una charla impartida la semana pasada durante el ciclo de conferencias Tecnología, Entretenimiento, Diseño (TED), actualmente está buscando fuentes de financiación y socios para su proyecto.



A principios de este año, Hidalgo lanzó DataChile, una base de datos que reúne y analiza las opiniones públicas de los ciudadanos chilenos teniendo en cuenta los "Big Data" (datos masivos, en inglés) para mejorar las decisiones a la hora de impulsar políticas públicas.