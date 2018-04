Diputado Dorado presenta pruebas de corrupción en el caso telemedicina



17/04/2018 - 18:53:41

La Paz.- Después de haber realizado la denuncia la semana pasada contra el proyecto de telemedicina junto al asambleísta departamental de Cochabamba Mario Orellana, el Diputado Nacional Luis Felipe Dorado presentó pruebas fehacientes de corrupción, donde se evidencia el perjuicio económico al Estado, incumplimiento de deberes, sucesión delictuosa y encubrimiento por parte del oficialismo.



En ese sentido, presentó una nota al Ministro de Justicia y Transparencia pidiendo que se investigue de manera transparente e idónea; “hago una comparación odiosa con el tema de las mochilas, porque en el caso mochilas que es de 12 millones de bolivianos se ha querellado, se ha imputado, se ha allanado la alcaldía, sin embargo en este caso donde se ha demostrado la corrupción por más de 93 millones de bolivianos no hizo ninguna denuncia” dijo Dorado.



De acuerdo a las declaraciones, la Empresa ITTI Bolivia habría revendido 3 instrumentos para el proyecto de telemedicina, cada uno habría tenido un costo de $7.000 y vendido al Estado a $25.000 con un sobreprecio del 250%; además, la mercadería habría sido importada un mes antes de firmar el contrato, hecho que demuestra favorecimiento a la empresa del representante legal y médico que operó al presidente Evo Morales.



Las irregularidades fueron demostradas a través de las Declaraciones Únicas de Importaciones (DUIs), las cuales fueron adjuntadas a la nota presentada al Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Z.



Dorado pidió que se haga una investigación objetiva igual al “caso mochilas” y que si no es posible dicha gestión, las autoridades competentes lo hagan conocer por escrito para que se puedan tomar otras medidas al respecto y la investigación sea llevada a otras instancias.



Las irregularidades se habrían presentado hace 3 años en la gestión del ex Ministro de Salud y Deportes Juan Carlos Calvimotes, y hasta la fecha el proyecto de telemedicina demostró ser un fracaso y un hecho más que ocasionó únicamente fuertes daños económicos al Estado.