Mensaje a cadena de tiendas: Amancio, no puedo ponerme tus pantalones porque tengo el culo gordo

17/04/2018 - 18:04:16

RT.- Un video en el que la humorista canaria Omayra Cazorla se dirige al dueño de la cadena de tiendas Zara, Amancio Ortega, para pedirle que aumente el tallaje de las prendas de ropa que comercializa se ha hecho viral en las redes sociales: "Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, no puedo, porque tengo el culo gordo", comienza diciendo en su video.



La pieza, subida a su cuenta de Facebook ha sido reproducida casi 700.000 veces y compartida más de 1.300, y ha cautivado al público por su humor y su frescura, como cuando confiesa: "No voy a ponerme ahora a hacer ejercicio porque tampoco es algo que a mí me apetezca".







"A ver, si a él [Amancio Ortega] le da por aumentar un "pizquito" el tallaje de sus pantalones, porque yo me los quiero poner, Amancio, porque son bonitos, pero no puedo, Amancio, porque tengo un culo grande, Amancio", es parte de su divertido alegato a favor de que se aumenten las tallas de los pantalones.



"Un "pizquito" más de tela que tú le añadas a un pantalón, y a mí y a 300 mujeres más nos quedaría fantástico, Amancio, plantéatelo", termina diciéndole a uno de los hombres más ricos del mundo.