Una mujer muere en un avión al que le explotó un motor en pleno vuelo



17/04/2018 - 17:49:09

RT.- Un vuelo de la aerolínea Southwest Airlines aterrizó de manera segura en el aeropuerto de la ciudad estadounidense de Filadelfia después de que un trozo de uno de los motores volara y rompiera una ventana e hiciera que la cabina de la aeronave se despresurizara en pleno vuelo, informa NBC10.



Todd Baur, padre de uno de los pasajeros, comentó a la cadena que una mujer fue expulsada parcialmente del avión cuando la ventana implosionó, después de lo cual fue retirada del avión y trasladada a un hospital de Filadelfia, donde falleció poco después, informa NTSB.





What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY