Diputado Rafael Quispe se entrega a la Policía y al Ministerio Público pero nadie quiere aprehenderlo



17/04/2018 - 17:00:36

La Paz, (ABI).- El diputado de oposición Rafael Quispe, quien fue declarado rebelde y tiene un mandamiento de aprehensión, en el marco del juicio oral por acoso político y violencia contra la mujer, se entregó el martes ante el Ministerio Público, para ser aprehendido pero nadie quiso hacerlo.



"El sábado me presenté a la Policía, pero no quiere ejecutar el mandamiento de aprehensión que pesa en mi contra, por eso hoy me entrego al Ministerio Público, que en audiencia solicitó mi aprehensión", dijo a los periodistas.



Quispe se apostó en la puerta de la oficina del fiscal departamental Edwin Blanco, para que ejecute la orden de aprehensión, situación que no se cumplió, porque no se encontraba la autoridad.



El Tribunal de Sentencia Anticorrupción declaró rebelde al diputado por su inasistencia a varias audiencias del juicio que le sigue la exdirigente sindical y excadidata a la Gobernación de La Paz, Felipe Huanca.



"Por eso estoy pidiendo al Fiscal Departamental que ejecute el mandamiento de aprehensión y si no me aprehende es que le hace falta lo que sabemos", dijo.