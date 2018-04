Leyes: Van a tratar de encarcelarme durante mi declaración en la Fiscalía



17/04/2018 - 14:00:58

Los Tiempos.- Después de la denuncia que realizó la Banca da Demócrata sobre audios de un "complot" contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, la autoridad edil denunció que existe la intención de detenerlo el viernes, durante su declaración en la Fiscalía Anticorrupción por el caso mochilas.



"Que casualidad de que mi declaración la hayan señalado un dia viernes a las cinco de la tarde. En esas declaraciones van a tratar de detenerme, van a tratar de encarcelarme para dar un golpe a la Alcaldía".



La auroridad denunció hoy que el Movimiento al Socilialismo (MAS) está planificando "destriuir" su liderazgo y pretende colocar a la concejal Celima Torrico como nueva autoridad.



"El MAS ya tiene su propio candidato sabemos que el MAS quiere a Celima Torrico como la nueva alcaldesa, encarcelarlo al Alcalde, esa es la estrategia del MAS", enfatizó.



Leyes, en conferencia de prensa, aseguró que el audio en el que se escucha al líder de la iniciativa de revocatorio en su contra, Jose Luis Rodo, devela un plan "macabro" para "dar un golpe" al alcalde de Cochabamba.



"El Movimiento al Socialismo no perdona que hayamos ido a La Haya a defender el el 21 de Febrero, a denunciar que se está vulnerando el voto del pueblo. El MAS no perdona que hayamos apoyado los paros ciudadanos del 16 de enero y el 21 de Febrero (...), por eso están inventando una estrategia llena de mentiras y llena de calumnias", indicó.



El alcalde prefirió no contestar las preguntas de la prensa sobre el avance de las investigaciones en el caso de las mochilas y se retiró después de su denuncia.



Por su parte, la concejal del MAS, Celima Torrico, pidió a la autoridad edil no confundir a la población con distracciónes y aclarar el supuesto sobreprecio en la adquisición de más de 90 mil mochillas.