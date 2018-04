Fiscalía indaga abusos sexuales a niños en los Scouts de La Paz



17/04/2018 - 13:56:45

Página Siete.- La Fiscalía y la Policía comenzaron una investigación contra tres dirigentes de los Scout en La Paz por supuestos abusos sexuales cometidos contra menores de edad durante años. Después de mucho tiempo 12 jóvenes (entre víctimas y testigos) se animaron a denunciar estos hechos, a la espera de que haya justicia.





El caso está en manos de la fiscal Evelín Calderón, quien indaga a Henry A. V., Gunter M. V., y Ever G. por los supuestos abusos y el encubrimiento de estos hechos que ocurrieron en el Grupo Israelita desde 2003, posiblemente hasta hace poco .





Página Siete conversó con víctimas y un testigo de estos hechos, cuyas identidades mantenemos en reserva. Uno de ellos tiene ahora 26 años y contó por lo que pasó entre 2003 y 2004 cuando asistía a los campamentos en la base que los scouts tienen en la avenida del Ejército.





De acuerdo con su testimonio, Henry A. V., quien era dirigente en el Grupo Israelita, “bautizaba” a los niños varones untando distintas sustancias en sus genitales. Los observaba mientras se bañaban desnudos en las duchas y los obligaba a ver videos pornográficos.





Durante estas sesiones también ordenaba a los jóvenes que se masturben. “Si no lo hacían ellos mismos, él lo hacía personalmente”, reveló la víctima.





“En uno de estos campamentos él se metió a la carpa en la que estaba con mi compañero. Nos hizo bajar los pantalones y nos obligó a masturbarnos. Nos alumbraba con su linterna desde la espalda.



Cuando yo grité porque él comenzó a tocarme salió un rato para ver si alguien escuchó mi grito, como vio que nada pasaba entró e hizo lo mismo con mi compañero”.





Entonces las víctimas eran niños y no se atrevieron a decir nada. Según uno de los denunciantes, en la adolescencia pasaron por una etapa de alcoholismo muy fuerte. “Allí nos desahogamos y contamos lo que había pasado entre nosotros. Resulta que a varios les había pasado lo mismo”.





Fue así que en 2014 las víctimas, ya mayores de edad, hicieron la primera denuncia ante el director distrital de los Scouts en La Paz, Ever G. Esta persona no hizo nada al respecto pese a los varios testimonios. Luego se supo que él también estaba involucrado en otro caso de abuso sexual hacia una adolescente integrante de esta organización.





El principal sindicado, Henry A., continuó en los Scouts hasta que entre 2014 y 2015 se lo observó besar a un niño en la boca. Desde entonces se lo apartó de la institución.





Pero para entonces ya había otra denuncia contra otro dirigente, Gunter M. V. Aproximadamente en 2011, un joven scout, ya mayor de edad, lo acusó de haberlo dopado para abusar de él.





Este joven contó ayer a Página Siete que en esos años denunció lo ocurrido a Ever G. y a la Dirección Nacional de los Scouts. Ninguna de las autoridades de ese entonces tomó cartas en el asunto. “Ellos sabían lo que estaba ocurriendo ya en ese tiempo, pero no hicieron nada con el pretexto de que se dañaría la imagen de la institución. Recién me enteré que Gunter hizo lo mismo con un muchacho el año pasado (2017), pero esta persona me dijo que no se atrevía a denunciar”.





“Lo que nos dijo Ever fue esto: ‘Yo tengo una balanza, en un lado la imagen de la institución y en el otro la declaración de unos jóvenes borrachos. Saben bien cuál pesa más’”, añadió un testigo.





Esta persona indicó que entre 2003 y 2004 vio los abusos que cometía Henry A. “Era un premio dormir con él. Él se metía en una carpa con dos niños. No sabemos que haya un caso de violación, pero tanta gente que pasó por ahí que no sería raro que cualquier cosa haya pasado”.





La primera víctima citada en esta publicación indicó que sólo en su generación había entre 30 y 40 niños. Aseguró que él vio que los abusos se cometieron contra al menos 15 muchachos. “Pero si piensas, eso fue en 2003 y esta persona estuvo hasta 2014 cuando lo sacaron porque lo vieron besar a un niño. Cientos de niños pasaron por el grupo en todo ese tiempo”.





En una entrevista hecha por Bolivisión al jefe de la FELCC, Jhonny Aguilera, el oficial recomendó a los padres de familia que estén al tanto de las actividades de sus hijos para evitar que cosas como estas ocurran, y no tener miedo a denunciar.



Los nuevos dirigentes se suman al proceso penal contra los sindicados



La Dirección Distrital de los Scouts en La Paz se adhirió a la denuncia por los supuestos abusos sexuales que presentaron al menos 12 jóvenes contra los tres sindicados antes mencionados.





“Presentamos un memorial para adherirnos a la denuncia de estos jóvenes que años después de lo ocurrido buscan que se lleve ante la justicia a estas personas”, informó ayer la directora de los Scouts en La Paz, Laura Tórrez.





A los actuales dirigentes les llamó la atención que después de su expulsión en 2014 Henry A. V. intentara conformar un nuevo grupo de exploración y supervivencia con menores de edad que conoció en los Scouts.





“Como distrito tomaremos cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar, porque para nosotros primero están los chicos”, acotó el comisionado distrital de la rama Lobatos, Juan José Beltrán.





Aparte de Henry A. recientemente se suspendió a Gunter M. V., y Ever G. hasta que las investigaciones lleguen a la verdad de lo ocurrido.





Los denunciantes esperan que los actuales dirigentes acompañen el proceso penal que se abrió recientemente, pues aseguraron que los que estaban a cargo de la organización hace años no hicieron nada ante las denuncias. Al contrario, supuestamente encubrieron estos ilícitos.





A través de un comunicado difundido por redes sociales, la Asociación de Scouts de Bolivia aseguró que “se llevará a cabo una investigación interna de los hechos denunciados a objeto de lograr el total esclarecimiento de los mismos (...) Nos apersonaremos como víctimas y coadyuvaremos en toda investigación que promueva la Fiscalía”.





Tórrez también indicó que se reforzarán los mecanismos de control de dirigentes y que se modificarán los procedimientos de selección de los que se encargue de los menores de edad.